Adunata degli alpini, segui il percorso del corteo: la mappa ufficiale [Scarica il Pdf]

È ufficiale il percorso della 94ª Adunata alpina di Udine dall’11 al 14 maggio. Sul sito della manifestazione, www.adunatalpini.it, sono state pubblicate le mappe con tutte le informazioni per chi raggiungerà il capoluogo del Friuli per la grande festa delle penne nere.

Sono attese più di 500 mila persone, per una quattro giorni che vivrà il suo clou domenica 14, quando la grande sfilata attraverserà le vie del centro.



Quasi due chilometri di percorso

Sulla cartina il percorso della sfilata è evidenziato con il colore rosa. In tutto 1,88 chilometri, lungo i quali domenica si alterneranno alpini, bande, reduci, fanfare, autorità gonfaloni, labari, sezioni, striscioni e soprattutto l’orgoglio delle penne nere. Il tutto accompagnato dal calore e dell’affetto delle persone, che dalle finestre dei palazzi o da bordo strada acclameranno, dalle 9 del mattino fino a tarda sera, i protagonisti della sfilata.(Qui il dettaglio).

Le vie coinvolte

Si partirà da piazzale Osoppo, dando modo agli alpini di ammassarsi tra via San Daniele, piazzale Diacono e viale Volontari della Libertà. Le penne nere attraverseranno viale della Vittoria per raggiungere piazza Primo Maggio, dove troveranno posto le tribune d’onore, per proseguire in piazza Patriarcato, via Piave e imboccare via Aquileia, con lo scioglimento previsto tra la porta di accesso al borgo e piazzale D’Annunzio.

Di seguito pubblichiamo la cartina integrale in pdf. Si può anche scaricare: basta cliccare, in alto a destra, sul tasto di condivisione.