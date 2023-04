«Gli alpini come i friulani, siamo gente concreta»: tutto pronto per la 94esima adunata nazionale

Udine e tutto il Friuli sono pronti ad essere la casa degli alpini. È stata presentata oggi, giovedì 27 aprile, la 94ª Adunata nazionale degli alpini di Udine. A presentare gli interventi e moderare è stato Massimo Cortesi, il direttore de L’Alpino.

I numeri dell’Adunata

Dopo 27 anni, e per la quinta volta, torna a Udine l’adunata nazionale. Sono previste 500 mila persone, per un giro d’affari per il territorio che si aggira sui 100 milioni di euro. Ma «non parliamo solo di numeri, qui parliamo di persone e presenze. Il grande corpo degli alpini – ha detto il direttore Cortesi – è prima di tutto lo spirito di comunione, fratellanza, vicinanza».

E non sorprende il gesto di Andrea De Negri di Remanzacco il premio per la vincita del concorso per l’ideazione del manifesto della 94esima adunata. Ma la grande festa delle penne nere sarà anche l’evento inaugurale del neo eletto sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni: «Gli alpini sono nel cuore di Udine e del Friuli e in questa occasione si rinnova il patto che c'è tra l'arma e il paese. Sono un corpo militare che ha saputo, con il tempo, fondersi con tutta la sensibilità civile. Le penne nere ci sono sempre state per il territorio, dal terremoto del 1976 a tutti i grandi eventi. Sono loro una Protezione civile aggiunta», ha detto il primo cittadino.

Adunata alpini, bandiere tricolori e tanta festa: così Udine accoglierà le penne nere

Presente alla conferenza stampa anche Sebastiano Favero, presidente dell’Associazione Nazionale Alpini: «La corsa è stata lunga ma arriveremo alla fine. Per gli alpini è ben inciso sulla roccia che “l’impossibile non esiste”. Gli avvenimenti sempre più, in questi anni, hanno bisogno di attenzione e di sicurezza.

Le nostre manifestazioni sono nate per condividere: fin dal 1920, sull’Ortigara, dopo la prima guerra mondiale, c’è scritto il messaggio degli alpini per non dimenticare. Il motivo degli incontri sono il ritrovarci e non dimenticare. Non dimenticare chi è caduto: andremo a Redipuglia, per il ricordo di tutti i caduti e di tutte le guerre. E andremo a Gemona, alla caserma Goi-Pantanali, dove persero la vita molti dei nostri giovani ragazzi durante il terremoto del 1976».

L’adunata comincia con l’alzabandiera «perché rappresenta l’onore alla nostra patria, poi l’onore ai nostri caduti. Due valori fondamentali», ha aggiunto Favero.

Da sinistra: il presidente Ana Udine Soravito, il sindaco De Toni, l'assessore regionale Bini, il presidente nazionale Favaro e il Capo di Stato maggiore truppe alpine Matteo Spreafico

La solidarietà delle penne nere

Come sempre gli alpini lasceranno un segno della loro solidarietà: verranno donati 50 mila euro alle associazioni locali e altri 20 mila euro per alla onlus Carlo Gnocchi. Il libro verde con le attività solidali dei gruppi degli alpini, in giro per l’Italia e per il mondo, è stato presentato a Milano. Si tratta, considerato l’ordine di volontariato e le offerte, di una donazione di 60 milioni di euro: «Vogliamo testimoniare quello che siamo, cosa è un alpino in armi o in congedo. Uomini solidali tra loro fin dalla nascita del corpo degli alpini. Per noi stare insieme e aiutare gli altri sono elementi imprescindibili e fondamentali».

Un filo rosso che lega le penne nere e il Friuli: durante il terremoto sono stati costituiti 11 campi di lavoro, più di mille uomini ogni giorno al lavoro per ricostruire. «Un esempio per tutti. E con amarezza dico che solo in questi giorni, dopo sei anni, dopo tanta burocrazia italiana, stiamo finendo la ricostruzione in centro Italia». La concretezza prima di tutto, altro punto in comune tra il popolo friulano e gli alpini: «Noi non facciamo grandi discorsi, noi siamo concreti. Quindi viva Udine, viva il Friuli e viva l’Adunata degli alpini».

«Voi qui siete a casa. Udine, alpini e il Friuli sono un’unica cosa», ha detto l’assessore regionale Sergio Emidio Bini che ha ripercorso quanto è stato fatto in questi mesi dalla macchina organizzativa con più di tremila volontari che seguiranno i quattro giorni dell’adunata.

A causa di impegni istituzionali inderogabili della Regione Friuli Venezia Giulia, la conferenza stampa di presentazione della 94ª Adunata nazionale degli alpini di Udine è stata anticipata a giovedì 27 aprile, nel salone del Parlamento del castello di Udine.

Adunata alpini, Bini: "Saranno quattro giornate di festa

La sfilata di domenica 14

La grande sfilata è in programma domenica, 14 maggio. Sul sito della manifestazione, www.adunatalpini.it, sono state pubblicate le mappe con tutte le informazioni per chi raggiungerà il capoluogo del Friuli per la grande festa delle penne nere.

In tutto 1,88 chilometri, lungo i quali domenica si alterneranno alpini, bande, reduci, fanfare, autorità gonfaloni, labari, sezioni, striscioni e soprattutto l’orgoglio delle penne nere. Il tutto accompagnato dal calore e dell’affetto delle persone, che dalle finestre dei palazzi o da bordo strada acclameranno, dalle 9 del mattino fino a tarda sera, i protagonisti della sfilata.

[[(gele.Finegil.StandardArticle2014v1) Adunata degli alpini, tutte le vie coinvolte e le restrizioni per la sfilata: la mappa ufficiale]]

Le vie coinvolte

Si partirà da piazzale Osoppo, dando modo agli alpini di ammassarsi tra via San Daniele, piazzale Diacono e viale Volontari della Libertà. Le penne nere attraverseranno viale della Vittoria per raggiungere piazza Primo Maggio, dove troveranno posto le tribune d’onore, per proseguire in piazza Patriarcato, via Piave e imboccare via Aquileia, con lo scioglimento previsto tra la porta di accesso al borgo e piazzale D’Annunzio.

Racconti di naja, le storie dei nostri lettori Daniela Larocca 28 Marzo 2023 l’iniziativaDaniela Larocca

Il centro blindato: strade chiuse e traffico limitato

Il centro sarà blindato con restrizioni che inevitabilmente comporteranno qualche disagio soprattutto per i residenti, in particolare nella giornata di domenica.

La città verrà divisa in cinque zone, ognuna con un colore diverso e con diverse restrizioni spiegate nell’ordinanza del sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni (Qui la mappa con tutte le informazioni). Ad esempio, nella zona rossa, in pieno centro, già da venerdì potranno circolare solo i mezzi dotati di pass. E saranno particolarmente limitati i movimenti anche per i residenti nella zona verde: l’area sarà presidiata tramite la creazione di appositi varchi. I primi divieti da venerdì 5 maggio, con lo stop alla sosta sul lato sud di piazza Primo Maggio.





Anche parcheggiare potrebbe diventare difficoltoso. I problemi maggiori, per chi a Udine ci lavora, sorgeranno nelle giornate di venerdì e di sabato. Domenica 14 il centro e molte aree limitrofe saranno completamente inaccessibili ai mezzi, ma è immaginabile pensare che i negozi resteranno chiusi, con i disagi, quindi, che riguarderanno solo il personale di bar e ristoranti.

Udine, tutte le limitazioni al traffico per l’Adunata degli alpini Alessandro Cesare 21 Aprile 2023 le misureAlessandro Cesare

Le regole per i bar e i locali

Regole rigide anche per locali ed esercizi commerciali che riempiranno la città durante l’Adunata. Niente bicchieri di vetro tra i tavoli dei due mercatini temporanei che saranno allestiti in centro in occasione dell’Adunata. Vietato cucinare all’aperto e divieto di posizionare ombrelloni fuori dalle aree assegnate.

Le multe? Salatissime: da 500 a 3 mila euro per chi viola le regole fissate da una delibera approvata all’inizio di marzo dalla giunta Fontanini. A stabilire l’entità delle sanzioni è invece un’ordinanza firmata nei giorni scorsi dal sindaco Alberto Felice De Toni (Qui tutti i dettagli).

Regole che valgono anche per gli spazi a disposizione dei locali. I titolari degli esercizi pubblici che entro il 14 aprile scorso hanno presentato richiesta al Comune potranno posizionare gazebo e chioschi fuori dai loro locali, soltanto negli spazi attigui. Non potranno però allestire cucine esterne, per ragioni igienico-sanitarie e quindi i cibi dovranno essere preparati al chiuso.



Solo i clienti seduti all’interno potranno consumare le bevande nei bicchieri di vetro, quelli in piedi e all’esterno potranno brindare unicamente con bicchieri in materiale compostabile.

Le scuole chiuse



Il sabato dell’Adunata, vale a dire il 13 maggio, a Udine saranno chiuse tutte le scuole. La conferma è arrivata nei giorni scorsi dal prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, al termine di un incontro di coordinamento in Prefettura.

Saranno dunque chiuse le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale «per agevolare il trasporto pubblico e limitare il congestionamento delle vie cittadine da parte di veicoli privati», scrive De Toni nell’ordinanza.

Il provvedimento è reso necessario dal superlavoro che attende nelle giornate dell’Adunata Arriva Udine, la società che gestisce il trasporto pubblico locale.