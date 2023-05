Il programma completo

Il programma degli appuntamenti messi a punto dal comitato organizzatore era scattato giovedì con una visita al Sacrario di Redipuglia, dov’era presente il labaro dell’Associazione nazionale alpini. Per le penne nere giunte da tutta Italia l’occasione per ricordare i protagonisti delle sanguinose battaglie lungo il fiume Isonzo, visto che proprio nel Sacrario riposano le spoglie di 100 mila combattenti. Era prevista anche una visita al Cimitero degli Eroi ad Aquileia. Quindi le celebrazioni ufficiali si sono spostate a Gemona, luogo simbolo del sisma del Friuli. In municipio la consegna di benemerenze ad alcune sezioni Ana per il ruolo avuto durante le fasi della ricostruzione. Poi, in cimitero, la commemorazione delle quasi mille vittime del terremoto e dei morti a causa della pandemia da Covid, mentre in piazzale Bertagnolli era previsto un omaggio a Franco Bertagnolli, presidente dell’Ana dal 1972 al 1981. Infine alla caserma Goi-Pantanali la celebrazione di una messa in memoria degli alpini deceduti per il sisma.