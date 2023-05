Alpini e Comune di Udine uniti contro la violenza di genere: lo striscione sulla Loggia del Lionello

«Siamo anche sicuri – prosegue – che il popolo friulano dimostrerà la sua sensibilità anche in occasione di questa adunata. Un altro striscione sempre sullo stesso tema, a ribadire, il no alla violenza di genere sarà promosso anche dalla Regione e sarà mostrato durante la sfilata di domenica».

Zero Tolerance, che condivide l’iniziativa, è un servizio del Comune di Udine, (che mantiene costanti contatti con i centri antiviolenza del territorio regionale e nazionale) nato proprio per affrontare il problema della violenza sulle donne «come spazio – spiega l’amministrazione comunale – in cui le donne possono trovare operatrici qualificate che offrono, nel rispetto della privacy, ascolto e sostegno concreto alle loro scelte, e dove possono attivare, se lo desiderano, un percorso di uscita dalla violenza».

Un progetto in cui l’amministrazione opera anche in sinergia con altri servizi, a partire da un progetto individuale concordato con ciascuna donna che ha vissuto o sta vivendo una situazione di maltrattamento, molestia, violenza (psicologica, fisica, mentale, sessuale, economica), da parte del partner, ex partner, in famiglia e nel sociale e che si rivolge allo sportello.

«È chiaro che eventi straordinari come questo, dove in pochissimi giorni si concentreranno a Udine circa 500.000 persone, il rischio che statisticamente qualcosa possa accedere aumenta – ha commentato l’assessora alle pari opportunità del Comune di Udine, Arianna Facchini –. C’è sicuramente tanto lavoro da fare sull’educazione e la sensibilizzazione dei cittadini sul tema del consenso».

«Sono lieta di supportare questa iniziativa proposta dagli alpini che – ha concluso –. Ringrazio per l’impegno affinché l’adunata sia una festa sicura per tutti e tutte».

Lo striscione che riporta la scritta «Zero Tolerance e gli Alpini contro la violenza di genere» rimarrà esposto sulla facciata della Loggia del Lionello in piazza della Libertà fino a domenica 14, ultima giornata dell’adunata degli alpini.