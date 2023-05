«Onore ai Caduti»: la cerimonia solenne al Sacrario di Redipuglia apre l’Adunata nazionale degli alpini

«Onore ai Caduti». Il trombettiere della Fanfara della brigata Julia, Federico Bellissimo, suona il Silenzio. Il presidente dell’Ana Sebastiano Favero, il comandante delle Truppe alpine generale di corpo d’armata Ignazio Gamba, il prefetto di Gorizia Raffaele Ricciardi e il sindaco di Fogliano Redipuglia Cristiana Pisano avanzano e sostano davanti alla corona d’alloro deposta da due penne nere in congedo al sacello del Duca d’Aosta, comandante della terza armata. Si recita la preghiera dell’alpino sulla base del Signore delle cime di Bepi De Marzi.

Cinque minuti: tanto è durata la cerimonia, sobria ma al contempo solenne e densa di significati, di commemorazione dei Caduti al Sacrario di Redipuglia, sotto una pioggia battente e davanti a centinaia di alpini in armi e congedo. È stato il momento che ha segnato l’apertura ufficiale della quattro giorni di adunata a Udine: certo, con l’alzabandiera di venerdi mattina si tornerà al programma tradizionale, anche se il prologo di un giorno non è stato casuale.

«Per noi quando si va in un luogo della memoria è sempre un momento forte», ha detto a margine della commemorazione il presidente nazionale dell’Ana Sebastiano Favero. «Lo è qui in modo particolare perché siamo in uno dei luoghi della memoria della Grande Guerra, dove gli italiani si sono per la prima volta ritrovati, hanno avuto la forza di combattere e portare avanti ideali di unità».

È un messaggio valido anche oggi, «tenendo conto di quello che sta capitando nella nostra Europa con la guerra in Ucraina. Le guerre sono disumane: bisognerebbe sempre cercare di evitarle e questi dovrebbero essere i luoghi che ci ricordano questa disumanità e la necessità di costruire la pace». L’Ana, ha proseguito Favero, «la prima vera adunata la fece nel 1920 sull’Ortigara, il calvario degli alpini, 20 mila morti in una sola giornata. Lì c’è una colonna con tre semplici parole: per non dimenticare. E non dobbiamo dimenticare neanche oggi, se vogliamo la pace. Per questo siamo a Redipuglia».

Ecco lo scopo del Sacrario, costruito nel 1938, custode di oltre 100 mila morti di cui 30 mila ignoti, una sola donna, la crocerossina Margherita Kaiser Parodi. Memoria e monito.

La commemorazione avviene tra centinaia di spettatori e non solo alpini in armi e in congedo. Casualmente ci sono anche alcune comitive di ragazzi, una dell’Alberghiero di Adria e un paio dal centro Italia. La ripresa post Covid si vede, in tre mesi sono programmati oltre 150 pullman: «È un segnale che fa ben sperare». A partire dall’interesse delle giovani leve per la storia del loro Paese.

Schierati ai lati dell’imponente scalinata da un lato vessilli e gagliardetti di tante sezioni italiane: Novara, Torino, Bergamo, Brescia, Asti, Trento, Vittorio Veneto, Conegliano, Ivrea, Reggio Emilia Vicenza, che il prossimo anno ospiterà l’adunata, e, naturalmente tutte le friulane, a partire da Udine, Pordenone e Gorizia. Dall’altra, un picchetto armato dell’8° reggimento alpini di stanza a Venzone e comandato dal colonnello David Colussi. Al centro, il labaro nazionale scortato dal presidente e dal consiglio direttivo Ana. Ancora, il comandante della Brigata alpina Julia generale Fabio Majoli, il questore di Gorizia Paolo Gropuzzo, il direttore del Sacrario tenente colonnello Massimiliano Fioretti.

Prima di Redipuglia un’analoga commemorazione si era tenuta al Cimitero degli Eroi di Aquileia dove, con il sindaco Emanuele Zorino, era stata inaugurata anche una mostra sull’Adunata.