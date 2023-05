Il paese che trasloca in Friuli per l’Adunata: da Rogno, comune di 3.800 abitanti, arriveranno a Udine in 500

UDINE. Poco meno di 4 mila abitanti. E quasi cinquecento in viaggio per Udine, per partecipare all’Adunata numero 94. A Rogno, paesino che dà il benvenuto in Valcamonica guardato a vista dall’Adamello, gli alpini sono una cosa seria.

Tanto che, come spiega il sindaco Cristian Molinari, «il nostro Consiglio comunale ha approvato all’unanimità una mozione che impegna l’amministrazione a essere vicina agli alpini e il primo cittadino a presenziare alle Adunate nazionali».

Molinari con il generale Figliuolo e Delvecchio

Impegno onorato, ça va sans dire, anche in occasione del raduno nazionale partito giovedì 11 maggio.

Alpini, la più bella famiglia 11 Maggio 2023

Dal paese in provincia di Bergamo (ma ricade nella Diocesi di Brescia) tra mercoledì notte e venerdì mattina si riverseranno in Friuli in massa, conquistandosi idealmente il titolo di località a più alto indice alpino tra quelli che manderanno le proprie delegazioni a Udine.

A Rogno, 3.800 abitanti, ci sono una fanfara Ana tra le più apprezzate e applaudite del Nord Italia (che il prossimo anno celebrerà il cinquantesimo dalla fondazione), un coro (che sabato alle 20.30 sarà protagonista di un concerto nella chiesa del Redentore di via Mantica) e un gruppo alpini nutrito, che sciamerà verso il capoluogo friulano in forze in queste ore.

La sfilata degli alpini a Udine, si parte alle 9 da piazzale Osoppo: l’ammassamento avverrà in 7 settori, per prima la Fanfara 08 Maggio 2023 il programma di domenica 14

«La fanfara è arrivata in Friuli già giovedì mattina, io arrivo venerdì (oggi, ndr) e probabilmente ci fermeremo fino a lunedì», spiega il sindaco, che ha fatto il Centro addestramento reclute alla Spaccamela di Udine, prima di diventare effettivo nei Lancieri di Codroipo e passare da lì a Vivaro e alla Fiore di Pordenone, dove nel 1994 si è laureato campione italiano militare di pentathlon con la squadra del 5° Corpo d’Armata.

Strade chiuse al traffico, limitazioni anche per i residenti: dove parcheggiare nei giorni dell’Adunata Alessandro Cesare 23 Aprile 2023 a udineAlessandro Cesare

Ma da dove sgorga l’alpinità di Rogno? «È una zona che ha vissuto la Seconda Guerra Mondiale, le famiglie hanno avuto almeno un alpino in famiglia che ha combattuto a difesa dell’Adamello – spiega il primo cittadino –. E poi c’è l’impegno della locale associazione alpini nella vita di comunità, così come della locale squadra di Protezione civile, che ha come responsabile Duilio Delvecchio: il gruppo dell’Ana, guidato da Angelo Benaglio gestisce la distribuzione dei pacchi alimentari, destinati alle famiglie in difficoltà: le penne nere non soltanto distribuiscono i prodotti, ma si adoperano per rimpinguare il contenuto delle borse. E il gruppo è stato impegnato pure in prima linea nell’emergenza legata al conflitto in Ucraina, sia nel fornire supporto ai profughi in arrivo che nell’invio di aiuti».

Adunata degli alpini, sfileranno in città 70 mila penne nere: il piano per la sicurezza e trasporti Cristian Rigo 06 Maggio 2023 il programmaCristian Rigo

E poi c’è l’impegno nella tutela e per la valorizzazione del territorio: «La cura delle trincee sull’Adamello, la manutenzione dei sentieri di montagna – elenca il sindaco Molinari, con orgoglio –, tutte attività che dimostrano il profondo legame delle Penne nere al nostro territorio, ma pure la voglia di impegnarsi e di darsi da fare per la comunità». —