Cinquecento alpini da tutto il mondo per l’Adunata di Udine: «Siamo tutti fratelli»

Gli accenti tradiscono le provenienze. Rappresentano l’altra faccia dell’alpinità, quella forse meno conosciuta e anche per questo più affascinante. Perché ci sono sezioni Ana ai quattro angoli del globo: l’Australia ne ha addirittura nove, ce n’è una in Sudafrica, nel Nord America ce ne sono una quindicina, calcolando anche i gruppi autonomi.

Il popolo dell’Adunata ha celebrato i fratelli arrivati dall’estero, in un momento di incontro, immancabile nei calendari dei raduni nazionali, ospitato dal Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Cinquecento gli alpini accolti al Teatrone, delegati di 35 tra sezioni e gruppi autonomi, che hanno incontrato i vertici nazionali dell’Ana e le autorità locali.

Storie che s’incrociano, ispirate inevitabilmente ai valori alpini. Come quella di Aldo Caretti, figlio di Fernando, alpino originario di Pallanza, sul lago Maggiore: «Non ha perso un’Adunata, fino a Milano, quando ha sfilato in sedia a rotelle: io sono invece alla ventiquattresima Adunata, è sempre bello ritrovarsi anche con chi arriva dall’estero, ormai ci conosciamo tutti», sorride, indicando Giacomo Roman, originario di Prata di Pordenone, da 48 anni trasferitosi «per amore» a Zonhoven, in Belgio, dopo aver fatto il servizio militare a Bolzano, «alpino paracadutista, racconta». Le sezioni alpine del Nord America sono tra le più organizzate: hanno attivato un progetto per prolungare l’esistenza delle sezione e dei gruppi Ana, stimolando una partecipazione che, con l’abolizione della naja, è sempre più ristretta.

«Mantenere vivo il nome e lo spirito alpino, Keeping the Alpini name and spirit alive», è il motto dell’iniziativa, come spiega Danilo Cal, a capo del gruppo autonomo di Vaughan, in Canada, che negli anni ha stretto un rapporto sempre più forte con la comunità locale, tanto da diventare un punto di riferimento per molte attività dedicate anche agli anziani.

Eugenio Galante è tra le anime del gruppo di Colonia, in Germania: partito da Gorgo di Latisana, è da cinquant’anni all’estero: «Ho fatto l’alpino nel 3° Artiglieria di Tolmezzo nel 1965-1966: rifarei tutto, ho imparato tante cose che mi sono tornate utili nel corso della mia esistenza». Andrea De Giovanni, 48 anni, è componente della sezione di Parigi dell’Ana: col cappello da alpino in testa da un anno gira l’Ucraina per contribuire sul campo al salvataggio di vite umane: «Hanno imparato a conoscere e rispettare la penna nera», spiega.

«Stare tra voi – ha detto il presidente nazionale dell’Associazione nazionale alpini, Sebastiano Favero – mi fa capire una volta di più il vostro spirito, la vostra disponibilità, l’amore per la patria e per la terra che vi ha accolto. L’Adunata non è un pretesto per fare festa: facciamo festa perché ci incontriamo, perché celebriamo insieme quei valori che questo territorio, con il terremoto del 1976, ricorda bene».

Assieme alle penne nere anche i rappresentanti sloveni, spagnoli, polacchi, svizzeri, bulgari, tedeschi e francesi e i vertici della International Federation of Mountain Soldiers, associazione internazionale delle truppe di montagna, in cui l’Ana rappresenta l’Italia, guidata dal segretario generale, l’elvetico Jean Jacques Antoine Diserens.

Di internazionalità e interoperabilità ha parlato il comandante delle Truppe alpine, il generale Ignazio Gamba: «Una chiara organizzazione internazionale è fondamentale – ha detto – e l’Ana è un esempio in questo. Vivete l’Adunata con gioia: se poi ci sarà qualche imbecille – ha concluso – lo consegneremo alle forze dell’ordine».

I saluti del Comune sono stati portati dal vicesindaco Alessandro Venanzi («Gli alpini incarnano quei i valori che sono propri della Costituzione, che qui in Friuli abbiamo imparato a conoscere e apprezzare», ha detto), mentre l’assessore regionale Pierpaolo Roberti ha raccontato della «gioia di vedere tanti Alpini, non solo a Udine, ma anche a Trieste e nel resto del territorio. Dietro al termine “corregionali all'estero” c'è un grande pezzo di storia delle penne nere, che oltre ad aver contribuito alla ricostruzione dopo il terremoto del 1976 difesero strenuamente la patria durante la Grande guerra» .

Tra le curiosità il battesimo dela neonata sezione della Slovacchia, che sul palco del Teatrone ha ritirato il proprio labaro. E proprio a Bratislava si terrà il 7-8 giugno 2024 il prossimo raduno dell’Ana Europa, come sottolineato dal presidente Alessandro Zazzeroni, originario di Vicenza ed ex alpino della Brigata Cadore. Nel corso della cerimonia c’è stato anche un momento curioso, quando ha preso la parola il cappellano della sezione Danubiana, padre xxx, che ha ricordato uno dei fondatori dei gruppi Ana romeni, «che purtroppo è andato avanti». Dal palco qualcuno ha fatto notare come l’alpino in questione fosse ancora vivo: «Mi hanno dato una bella notizia, avevo anche celebrato una messa in suffragio: ora ho recuperato il suo numero di telefono, lo sentirò», ha raccontato a margine il sacerdote. —