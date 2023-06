L’Alfabeto del futuro e il focus sul turismo

Conto alla rovescia per la tappa friulana dell’edizione 2023 de “L’Alfabeto del futuro”, progetto editoriale del gruppo Gnn (Gedi news network) dedicato alla capacità del nostro Paese di fare innovazione. L’appuntamento è in programma per giovedì 22 giugno (inizio alle 17.45) alla Terrazza a mare di Lignano Sabbiadoro. Il titolo scelto per l’evento è “La fabbrica del turismo” e ha il supporto di “Io sono Friuli Venezia Giulia”, CiviBank gruppo Sparkasse, Camera di commercio Pordenone Udine, Erpac Fvg (Ente regionale patrimonio culturale) e Prontoauto, oltre al patrocinio del Comune ospitante, Lignano Sabbiadoro.

Ricco il programma (gli ultimi dettagli sono in via di definizione) che proverà a sviscerare tutti gli aspetti del sistema turistico che, in Friuli Venezia Giulia, sta vivendo un vero e proprio boom, con numeri di presenze e arrivi che non si erano mai visti in precedenza.

E il comparto turistico sembra rispondere bene sia nelle mete tradizionali del mare, come Lignano e Grado, ma anche in montagna, con l’incremento dello sci nei poli invernali e di ciclismo e trekking in estate, nelle città (Trieste e Udine fanno da traino con numerosi eventi) e nelle aree vocate all’enogastronomia, come il Collio, i Colli orientali e la Pedemontana pordenonese.

«C’è una consapevolezza che ci unisce tutti, a prescindere da età, sesso, professione: sappiamo di essere immersi in una fase di rapide trasformazioni, capaci di cambiare profondamente il mondo che ci aspetta - scrive il responsabile editoriale del tour “L’Alfabeto del futuro”, Luca Ubaldeschi, direttore de “Il Secolo XIX” - . Muove i passi da qui, dalla volontà di non essere travolti dalle novità, ma di saperle affrontare e gestire a nostro vantaggio, la nuova edizione de “L’Alfabeto del futuro”, il progetto del nostro gruppo editoriale che fa tappa in numerose città per individuare le migliori risorse che l’Italia custodisce. Un viaggio che quest’anno, oltre a tanti ospiti di qualità, avrà come protagonista il simbolo di questa stagione di cambiamenti: l’Intelligenza artificiale, destinata a incidere notevolmente nelle nostre vite».

Il programma

Ricco il programma che prevede un focus sull’andamento turistico in regione, sulle città Unesco, sui grandi eventi, sull’Intelligenza artificiale e l’impatto sul mercato del lavoro. Interverranno Marco Balich, founder e presidente di Balich Wonder Studio, coinvolto nell’organizzazione di grandi eventi per le Olimpiadi invernali Cortina Milano 2026, il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga, l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, l’imprenditrice Giannola Nonino, i sindaci o i rappresentanti delle città Unesco, la sindaca di Cividale Daniela Bernardi, il sindaco di Aquileia Emanuele Zorino e l’assessore a cultura, turismo e grandi eventi del Comune di Palmanova Silvia Savi, oltre alla sindaca padrona di casa Laura Giorgi per Lignano Sabbiadoro, il consigliere della Camera di commercio Pordenone Udine e vice presidente di Confcommercio Udine Alessandro Tollon, la direttrice regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia di Intesa Sanpaolo Francesca Nieddu e il viceministro delle imprese e del Made in Italy Valentino Valentini.

Gli ospiti saranno intervistati dal responsabile del progetto Luca Ubaldeschi, direttore de “Il Secolo XIX”, da Massimo Giannini, direttore de “La Stampa” e direttore editoriale dei quotidiani Gnn e da Paolo Mosanghini, direttore del “Messaggero Veneto”. Per partecipare all’evento in programma giovedì 22 alla Terrazza a mare di Sabbiadoro, si può scrivere a eventi@gnn.it entro venerdì 16 giugno, oppure ci si può registrare qui.