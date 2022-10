Giavazzi: «Non rischiamo la recessione La vera crisi è legata ai rincari del gas»

L’Italia non è a rischio recessione. A fine anno avremo una crescita del +3,3%. Ricordo che solo nel primo trimestre del prossimo anno inizieremo a spendere i 24,9 miliardi del Pnrr che valgono 3 punti di Pil all’anno». Ne è convinto l’economista Francesco Giavazzi, già consigliere economico di Mario Draghi durante tutta l’esperienza di governo, intervenuto a Trieste alla consegna del Premio Economia del Futuro promosso dal Polo del Gusto. Il Premio, quest’anno, è andato a Lucio Cavazzoni, cofondatore e presidente Good Land, una innovativa società di recupero, valorizzazione e implementazione di economia agricola e alimentare.

Giavazzi ha dialogato con con Riccardo Illy e l’economista e neo-senatore Carlo Cottarelli, nel corso del panel, moderato da Alessandro Rossi, direttore di Forbes Italia, dal titolo “Una mappa per il futuro”. Subito dopo è toccato al confronto “La bussola dell’eccellenza” che visto dialogare l’amministratore delegato del Polo del Gusto Andrea Macchione e la direttrice del Piccolo Roberta Giani.

Tra i temi al centro del dialogo tra Giavazzi, Cottarelli e Illy il giudizio sulla linea seguita dalla Banca Centrale europea che ha avviato una stretta sui tassi. Scettico, rispetto a questa scelta, l’ex consigliere di Draghi. «L’aumento del costo del denaro di Francoforte per rispondere all’aumento dell’inflazione è uno strumento sbagliato. Noi non abbiamo un’inflazione da domanda come negli Usa, ma è legata ai rincari del prezzo del gas. La stretta monetaria della Bce è inopportuna. L’Europa non ha bisogno di comprimere la domanda mentre i tassi reali sono ancora negativi». Di altro avviso Cottarelli più favorevole alla stretta sui tassi: «Se si interrompe il flusso di gas finiamo in recessione. La crescita va utilizzata anche per ridurre deficit e migliorare l’avanzo primario». Più convinto di una recessione imminente invece Riccardo Illy: «Il problema del debito italiano è che se si avvicina alla soglia del default toglie ogni margine di manovra al Paese e negli ultimi anni l’Italia ha viaggiato al limite dell’insolvenza. Il debito va riportato su livelli fisiologici».

Giavazzi osserva che quando a Bruxelles ci si è avvicinati a un accordo sulla proposta di price cup lanciata da Draghi il prezzo è subito sceso da 300 a 100 euro: «Bisogna continuare su questa strada. Se il prezzo del gas scende non ci sarà una recessione. Inoltre, a fronte della riduzione della domanda privata che avverrà nei prossimi mesi, dobbiamo accelerare sull’attuazione del Pnrr. La spinta reale degli investimenti pubblici con i finanziamenti dell’Europa non è neppure cominciata». Giavazzi svela che Draghi ha consegnato alla premier Meloni una serie di cartelline con i dossier più importanti «precise e fatte molto bene con i progetti, i tempi e le cose da fare». Fra questi i decreti legislativi da varare sulla concorrenza, il report sul processo di attuazione del Pnrr con il monitoraggio sullo stato di avanzamento dei lavori e la riscrittura del codice degli appalti. Una sorta di cronoprogramma: «Il Pnrr, che finanzia la costruzione di 209 nuove scuole per 200 miliardi, darà un impulso straordinario alla crescita del Paese nei prossimi due anni. Questi sono investimenti veri con un effetto positivo sull’economia. Inoltre la riduzione del prezzo del gas eviterà la recessione».

Per Giavazzi la questione industriale del Paese si risolve con il ricorso alle fonti energetiche alternative e l’affrancamento dalla dipendenza energetica dal gas russo: «In questi due anni, grazie al lavoro del ministro Cingolani (sbagliato abolire il ministero dell’Innovazione tecnologica, commenta) siamo arrivati a una quota di 20% di rinnovabili». Riflettendo su una crisi industriale che definisce «seria» e sui dossier esaminati nella sua esperienza di governo, compreso quello sulla fuga del colosso dei motori finlandese Wartsila da Trieste, Giavazzi considera di averne parlato a lungo con il nuovo amministratore di Fincantieri Pierroberto Folgiero. Il tema è la sostenibilità della nostra impresa come chiave di sviluppo: «É fondamentale che si investa nell’innovazione e nella transizione energetica. Ormai senza i semi conduttori prodotti in Cina e a Taiwan non funziona nulla, per questo l'unica soluzione sarà quella di produrci i chip da soli in Europa. Il gruppo triestino sta investendo in un prototipo navale alimentato a idrogeno che si chiama Zeus, primo nel suo genere al mondo. Un modello positivo».

Ed è questo uno dei casi in cui il professore della Bocconi ammette forme di sostegno pubblico. Giavazzi lancia un messaggio al governo Meloni rispetto al quale l’economista della Bocconi mantiene un giudizio sospeso: «La struttura amministrativa del nuovo governo è molto importante. Le prime nomine fatte dalla premier per scuola e università sono state piuttosto buone scelte». La prima decisione sull’aumento del tetto ai contanti a 5 mila euro? «Il rischio reale per i conti pubblici arriva quando i governi riformano le pensioni. Almeno per ora non si toccano». Ora si attendono le prime reali decisioni del governo. —

