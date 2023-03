Comunali a Udine, chi sarà il prossimo sindaco? Il confronto del Messaggero Veneto tra i quattro candidati

Il rilancio delle aree dismesse, dall’ex Dormisch all’ex Safau, passando per il deposito ferroviario e il sedime della vecchia Bertoli. Le problematiche legate all’ambiente, a partire dalla raccolta differenziata e dai malumori (sopiti?) innescati dal sistema del casa per casa.



Il tema della sicurezza, che porta immediatamente alla mente le tante criticità vissute in questi anni in borgo stazione. E, ultime ma non ultime, le prospettive di sviluppo economico della città, inevitabilmente sempre più vocata al terziario spinto. Saranno, i prossimi, cinque anni forse cruciali per il futuro di Udine.

Chi la governerà da qui al 2028? Vincerà la linea della continuità, incarnata dal sindaco uscente Pietro Fontanini, sostenuto da Identità Civica, Lega, Lista Fontanini, Udc, Fratelli d’Italia e Forza Italia? O prevarrà la voglia del centrosinistra di riprendersi Palazzo D’Aronco, puntando nuovamente su un ex rettore, quell’Alberto Felice De Toni che ha saputo coalizzare attorno alla propria candidatura Alleanza Verdi e Sinistra, Azione e Italia Viva, Lista De Toni e Partito democratico?



Sulla scheda elettorale gli udinesi troveranno i nomi di Stefano Salmè (Liberi Elettori-Io amo Udine) e Ivano Marchiol, espressione di Movimento 5 Stelle, Udine Città Futura e Spazio Udine.

Quattro proposte, quattro percorsi, quattro visioni diverse per il Friuli che verrà: i quattro candidati sindaco si confronteranno sabato 18 marzo, a partire dalle 10.30, sul palco del teatro Palamostre di piazzale Diacono 21.

L’iniziativa è organizzata dal Messaggero Veneto: gli aspiranti primi cittadini saranno chiamati a rispondere alle domande e alle sollecitazioni del direttore del nostro giornale, Paolo Mosanghini, e dal caposervizio del settore Cronaca, Renato D’Argenio, che modereranno l’incontro.

Aperto, naturalmente, al pubblico: per partecipare è necessario inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica eventi@gnn.it, oppure seguire la procedura indicata sul sito eventi-live.gedidigital.it, dove sarà possibile iscriversi a partire dalle prossime ore.

L’appuntamento del Palamostre inaugurerà nei fatti il rush finale della campagna elettorale per le comunali di Udine, che culminerà con il voto di domenica 2 e lunedì 3 aprile. Una campagna elettorale che fin qui senza colpi di scena: Fontanini, sindaco uscente, punta sui risultati di cinque anni di governo della città per tentare di strappare la riconferma. Dal canto suo, De Toni punta forte sui temi cari al campo progressista, dai diritti all’ambiente, senza trascurare il peso dell’alta formazione e la vocazione a quello che ha definito «terziario avanzato» della città.

Salmè, che cinque anni fa decise di appoggiare la ballottaggio Fontanini (l’accordo divenne carta straccia dopo neanche un anno e mezzo, con Daniela Perissutti sostituita da Antonio Falcone in giunta), è riuscito a fare sintesi di tutte le sigle anti-sistema, presentandosi ai nastri di partenza della competizione elettorale con una squadra composta da professionisti, commercianti e vecchi lupi di mare della politica udinese. Infine Marchiol, su cui ha deciso di puntare forte il Movimento 5 Stelle: la sua candidatura nasce dall’attività portata avanti in questi anni da Spazio Udine, sodalizio che si è contraddistinto in particolare per l’impegno sui temi della mobilità sostenibile e dei diritti.

Nel 2018 Pietro Fontanini si era imposto per 280 voti su Enzo Martines, espressione del centrosinistra: al primo turno l’attuale primo cittadino aveva ottenuto il 41,49 per cento dei suffragi (contro il 35,86 di Martines).