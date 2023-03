Comunali, l'appello di Fontanini: "Vorrei continuare a fare il sindaco per non interrompere il cambiamento in città"

Il sindaco Pietro Fontanini si è presentato raccontando gli studi allo Zanon, la laurea in Sociologia a Trento e l’insegnamento allo Stringher prima di intraprendere una lunga carriera politica che lo ha portato a fare il deputato e il senatore a Roma per tre legislature, il sindaco a Campoformido, a guidare la provincia per dieci anni e poi, dal 2018, il capoluogo friulano. «Vorrei continuare a farlo - ha esordito - per non interrompere il cambiamento che abbiamo introdotto dopo 20 anni di amministrazione della sinistra. Oggi il centro ha una nuova vitalità, siamo riusciti a portare avanti milioni di investimenti, basti pensare che solo per il 2023 ce ne sono 63 di opere già finanziate, senza chiedere un centesimo ai cittadini visto che non abbiamo aumentato le tasse e dimezzando il debito. Alle parole abbiamo preferito i fatti concreti, gli esempi sono tanti come via Mercatovecchio che siamo riusciti a pedonalizzare senza la presenza del bus e l’ex Dormisch che, dopo anni di abbandono, diventerà la nuova sede del Mits con spazi per gli studenti».

01:21