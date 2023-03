Comunali, l'appello di Marchiol: "Alcuni dicono che sono un sognatore e non vanno a votare. Ma insieme il sogno diventa realtà"

Ivano Marchiol, udinese di 40 anni ha ricordato la laurea in Scienze internazionali e diplomatiche e il momento in cui ha riscoperto la passione per la politica quando, dopo la decisione di sperimentare la riapertura al traffico dell'attuale amministrazione in via Mercatovecchio, ha dato vita al comitato Autostoppisti che poi è diventato Spazio Udine. «Dopo l'incidente che mi ha costretto sulla sedia a rotelle ho capito l'importanza dello spazio urbano che, a seconda di come viene organizzato può togliere o tutelare i diritti di ognuno. Per questo motivo abbiamo poi messo a punto 65 proposte puntuali elaborate sempre ascoltando i cittadini con l'obiettivo di restituire i diritti a tutti. Voglio riportare al centro la qualità della vita, tanti mi dicono che sono un sognatore e alcuni non vanno a votare, ma insieme quel sogno può diventare realtà».

