Comunali l?appello di Salmè: "Non faccio promesse se non una: ascolterò tutti. Diciamo no al teatrino della politica"

Stefano Salmè, udinese laureato in Storia, è giornalista pubblicista, ha fondato e dirige il giornale di Udine ed è già stato consigliere comunale nel 1995 e presidente del quartiere di Udine Est. Nel suo appello ha puntato tutto sul fatto di essere sostenuto unicamente da una lista civica: «Se guardiamo a quanto fatto dall’amministrazione Honsell e poi da Fontanini direi che non è cambiato molto: i politici promettono tanto ma poi realizzano poco, io invece ai cittadini che ho incontrato in quest’ultimo periodo non ho fatto promesse se non quella che sarà sempre disponibile ad ascoltare tutti. Noi diciamo no al teatrino della politica e siamo pronti a cambiare realmente le cose».

