Commercio, viabilità e ambiente: le proposte dei candidati sindaco di Sacile

SACILE. Ultimo sprint, ieri sera al teatro Ruffo, dei cinque candidati sindaco a Sacile per conquistare la fascia tricolore, a un passo dalle urne il 2-3 aprile: nel faccia a faccia sul palco. In 120 minuti il dibattito è stato serrato sul commercio, viabilità, ambiente, futuro sostenibile, spazi per i giovani, sanità, scuola con la regia di Confcommercio imprese per l’Italia-Ascom Pordenone e il suo presidente provinciale Fabio Pillon e del Messaggero Veneto.

Moderati dal giornalista Marco Galvi, i candidati Anna Piemontese avvocato 50 anni, sostenuta dalla civica Laboratorio 33077, Giampaolo Grolla ex direttore di banca 68 anni con Polo liberale e riformista, Mario Modolo ex amministrativo 68 anni della civica Libera Sacile, Carlo Spagnol sindaco uscente e docente, 51 anni che ci riprova con la coalizione di nuovo unita del centrodestra Lega-Sacile civica, Fratelli d’Italia, Forza Italia-Viva Sacile e Patrizia Del Col amministrativa, 62 anni che rilancia la coalizione di centrosinistra del Partito democratico-Sps.

È scattata l’ora della verità sui loro programmi elettorali a partire dalla crisi del commercio che per Ascom può essere affrontata con i Distretti del commercio, nel dribbling tra sogni e bisogni della città che è un laboratorio di politica regionale. Tribuna elettorale al Ruffo e Piemontese lo ha detto chiaro che la sua città potrà promuovere il commercio con politiche popolari. «Un patto tra Comune e proprietari dei locali con sgravi fiscali per i commercianti».

Grolla non ha dubbi: «Agevolazioni per gli acquisti e parcheggi liberi di sabato per un anno». Per Modolo la piazza del Popolo e il centro storico vanno chiusi al traffico per ridurre il traffico e incrementare lo shopping. Il sindaco uscente Spagnol rilancia la collaborazione con Ascom e futuri Distretti del commercio: «Sacile – ha detto – è attrattiva dai comuni vicini». Del Col programma nuovi punti vendita nelle frazioni: «Incentivare i servizi nella cintura periferica».

Viabilità, turismo, commercio sono le priorità. «Il commercio vive un momento delicato per tante ragioni: pandemia, guerra, crisi energetica – ha affermato Pillon –. L’aiuto arriverà con i progetti dei distretti del commercio». Altri problemi: la crescita urbanistica e sanità, tasse e le politiche giovanili nel test pre-elettorale. L’appello è chiaro: non disertare le urne il 2-3 aprile.