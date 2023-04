Debolezza e forza degli sfidanti

UDINE. In città c’era chi scommetteva sulla vittoria al primo turno di Pietro Fontanini. Tre gli elementi che nelle previsioni facevano pendere l’ago della bilancia dalla sua parte: il vento che soffia con forza sul centrodestra e quindi anche sulla compagine che sostiene l’uscente; la forza di un sindaco che si ricandida e che porta con sé un lustro di lavoro; la candidatura-traino del presidente della Regione Massimiliano Fedriga.

Tanto che il centrodestra aveva concentrato nel capoluogo friulano buona parte della sua campagna elettorale ospitando i nomi più importanti del governo di Giorgia Meloni.

Il Pd è il primo partito, la Lega non traina Fontanini: a Udine si va al ballottaggio Cristian Rigo 04 Aprile 2023 l’analisiCristian Rigo

A Fontanini e al centrodestra non è bastato per risolvere al primo turno il giro elettorale. Se la vedrà tra due settimane con l’ex rettore Alberto Felice De Toni.

Fratelli d’Italia non ha sfondato, com’era nelle previsioni: alle amministrative sono le preferenze a fare la differenza, così che la Lega - grazie ai voti personali - sfiora il dieci per cento, alla pari con la civica Identità; la lista Fontanini sindaco ottiene più del sette per cento. Nel centrosinistra il Pd raggiunge quota 19 per cento; la civica di De Toni va oltre il 12.

Fontanini e De Toni sono separati da circa tremila voti: 19.524 l’uscente, 16.762 l’ex rettore. La civica e i 5 Stelle che sponsorizzano Ivano Marchiol portano a casa 3.903 voti, Stefano Salmè 2.029.

Sorprese e delusi, tutte le preferenze a Udine: tra i bocciati anche ex parlamentari e consiglieri regionali Christian Seu 04 Aprile 2023 l’approfondimentoChristian Seu

Si aprono due settimane di confronto acceso tra Fontanini, già parlamentare e presidente della Regione e della Provincia, leghista moderato, e De Toni, cresciuto negli ambienti della sinistra, ex rettore. Entro la settimana i due candidati potranno trovare un apparentamento con Salmè o con Marchiol. Cinque anni fa Fontanini optò per un accordo proprio con Salmè; cinque anni dopo l’esperienza sembra difficile da ripetersi, così come tra De Toni e Marchiol si potrebbe arrivare a un accordo senza l’ufficialità sulla scheda elettorale.

Entrambi sono stati attaccati in campagna elettorale per non essere udinesi e per la loro distanza da alcuni ambiti cittadini: se Fontanini ha avuto difficoltà a trovare sintonia con alcuni ambienti culturali della città, viceversa De Toni è considerato lontano dai contesti più pop.—

© RIPRODUZIONE RISERVATA