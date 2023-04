I candidati della lista “Liberi elettori – Io amo Udine” non obbediscono a Salmè: «Votare è un diritto, sosterremo Fontanini»

UDINE. I candidati della lista “Liberi elettori - Io amo Udine”, Piergiorgio Bertoli, Edi Sanson, Antonio Miclavez e Salvatore Galioto, hanno deciso di sostenere Pietro Fontanini al ballottaggio per l’elezione del sindaco di Udine, contravvenendo così all’indicazione del candidato Stefano Salmè, che avevano appoggiato al primo turno.

Salmè, sfumato l’accordo con Fontanini per un eventuale apparentamento, aveva infatti invitato i suoi elettori a non andare alle urne.

Un appello che i quattro non hanno mai condiviso. «Votare è un diritto e riteniamo sia importante esercitarlo - spiegano -. Fontanini ci ha contatto, giovedì 13 aprile lo abbiamo incontrato e abbiamo trovato un’intesa. Lui ci ha garantito che porterà avanti alcuni punti programmatici che riteniamo importanti e quindi lo sosterremo così come riteniamo faranno altri componenti della lista civica di Salmè che vogliamo comunque ringraziare per il percorso che abbiamo condiviso».

Nell’accordo con Fontanini sono compresi la modifica statutaria a favore della libertà in campo educativo e sanitario, l’introduzione di un parere obbligatorio ma non vincolante dei consigli di quartiere su alcune tematiche e un impegno a sostenere la natalità”.