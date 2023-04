L’abbraccio con Marchiol e la festa tra i sostenitori, gioia e commozione per De Toni: «Spero di essere un Happy Sindic»

L’arrivo dell’ex rettore in piazza XX Settembre a Udine e l’incontro con l’alleato Ivano Marchiol: alla prova dei fatti l’alleanza al secondo turno con Spazio Udine (e la sua mini-coalizione, che portava in dote il 9 percento dei suffragi) è risultata decisiva per conquistare la guida di Palazzo D’Aronco

Christian Seu