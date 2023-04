il commento

La prima sconfitta di Pietro Fontanini

In realtà c’è un concorso di colpe: una giunta debole e candidature ancor più deboli. Al capoluogo manca un cavallo di razza, e da troppo tempo. Nella lista Fedriga, quella del 64%, non c’è un udinese. La capitale del Friuli così non può crescere

Renato D'Argenio