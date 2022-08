Elezioni del 25 settembre, la Corte d’Appello esclude in Fvg sette liste: ecco quali sono

La Corte d’Appello del Friuli Venezia Giulia ha escluso sette sette liste dalle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Ecco il dettaglio.



Camera

Gilet arancioni

Partito animalista

Pensiero e azione

Forza Nuova



Senato

Gilet arancioni

Partito animalista

Destre unite

Sono dunque 14 le liste iscritte per correre alle prossime elezioni. Non tutti saranno presenti per entrambi i rami del Parlamento: c’è infatti chi, tra le forze minori, ha scelto di “concentrare le energie” solo su una delle due Camere.

Via libera dai controlli sulla congruità della documentazione per arrivare poi domani all’ufficializzazione delle liste e dei nomi. In palio 12 posti a Roma: 8 deputati e 4 senatori. Un taglio netto rispetto ai 20 della passata legislatura che ha costretto i partiti a complicati incastri.