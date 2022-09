Come si vota il 25 settembre alle Politiche? La spiegazione in meno di due minuti

Il 25 settembre, dalle 7 alle 23, si vota per le elezioni politiche: ma come si vota? E chi può votare? La legge elettorale che regola il voto è il Rosatellum, entrata in vigore nel 2017, e prevede che l'elezione dei 600 parlamentari avvenga attraverso un sistema misto, che unisce metodo (Video a cura di Daniela Larocca e Mattia Pertoldi)

01:58