Il voto in Fvg, oggi alle urne in 936 mila per eleggere 12 parlamentari

UDINE. Dunque il giorno tanto atteso è arrivato. Dopo la caduta del governo Draghi, il presidente della Repubblica Mattarella ha sciolto le Camere e indetto le elezioni per il rinnovo del Parlamento per il 25 settembre. Si vota dalle 7 alle 23, lo spoglio seguirà immediatamente e nella notte si saprà con chiarezza che direzione politica avrà preso il Paese.

Gli elettori in regione

Gli aventi diritto al voto in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati consultabili sul sito internet del Ministero dell’Interno, sono 936.273, dei quali 452.720 uomini e 483.553 donne. In provincia di Gorizia voteranno 105.872 persone, a Trieste 180.052, a Udine 414.568 e infine a Pordenone 235.781.

Le sezioni elettorali sono 1364 (153 a Gorizia, 276 a Trieste, 616 a Udine e 319 a Pordenone). I maggiorenni che votano per la prima volta sono 52.052 (26.865 uomini e 25.187 donne), mentre gli elettori in più per il Senato (è stato abolito il limite di età dei 25 anni per la Camera alta) sono 69.564, vale a dire il 7,4% dell’intero corpo elettorale.

Un capitolo a parte merita il voto dei friulani residenti all’estero. Gli iscritti all’Aire, infatti, sono un vero e proprio “esercito” sparso nei cinque continenti, cioè 161.058 persone (80.220 uomini e 80.838 donne), mentre coloro che sono temporaneamente all’estero e hanno potuto votare per posta sono 912. In 89, invece, pur abitando all’estero, hanno optato per votare in Italia. Se le stime delle passate consultazioni saranno rispettate, comunque, non più del 30-35% degli aventi diritto che vivono e lavorano fuori dai confini eserciterà effettivamente il voto.

Gli eletti per Camera e Senato

Nei 215 Comuni della regione (25 a Gorizia, 6 a Trieste, 134 a Udine e 50 a Pordenone) gli elettori saranno chiamati a scegliere la squadra dei magnifici 12 che approderanno effettivamente a Montecitorio e a palazzo Madama.

La pattuglia si è ridotta notevolmente, visto che il prossimo Parlamento, dopo il “taglio” approvato nella scorsa legislatura, sarà composto da 600 persone (400 deputati e 200 senatori, esclusi i senatori a vita). Per la Camera la spunteranno 8 esponenti dei partiti in corsa in Friuli Venezia Giulia, 3 sono coloro che vinceranno il collegio uninominale (Pordenone e montagna, Udine e Gorizia-Trieste), mentre 5 saranno eletti con il proporzionale. Stesso discorso per il Senato: un eletto nell’unico collegio regionale, 3 eletti con il proporzionale.

Il Rosatellum è un sistema misto maggioritario per un terzo e proporzionale per due terzi, non sono previste preferenze ai singoli candidati in corsa nei listini proporzionali e non è possibile il voto disgiunto. Una stranezza della legge ideata dal deputato triestino Ettore Rosato, inoltre, è data dal fatto che nel caso in cui un candidato venga eletto in più listini proporzionali, fa “scattare” il seggio nel territorio dove ha preso meno voti.

Se invece vince sia il collegio maggioritario sia venga eletto nel listino, il seggio scatta nel primo caso.

La composizione dei listini bloccati deve rispettare l’alternanza di genere uomo-donna oppure donna-uomo.

Le schede e le modalità

La scheda per il collegio del Senato è di colore giallo, quella per i collegi della Camera è di colore rosa. Si può scegliere di votare un partito che appoggia il candidato oppure il candidato stesso.

Nel primo caso il suo voto verrà “trasmesso” tale e quale anche al listino del partito scelto nel proporzionale. Mettendo la “ics” sul candidato, invece, il voto verrà diviso, nei listini bloccati, tra i partiti che lo sostengono in maniera proporzionale ai voti ottenuti. Non si deve assolutamente barrare nulla nello spazio del listino proporzionale.

Per votare è necessario recarsi alla sezione elettorale in cui si è iscritti, avere con sé la tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. Le urne resteranno aperte dalle 7 alle 23. Gli uffici elettorali dei Comuni per il rilascio delle tessere in seguito a furto, smarrimento o cambio residenza, hanno ampliato gli orari: aperti dalle 7 alle 23.