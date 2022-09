La campagna elettorale tra uno spritz e un altro: per fortuna che è finita

Ai governi balneari ci eravamo abituati da tempo, ma la novità della campagna elettorale balneare ci ha presi tutti alla sprovvista. E ci è andata bene che non erano elezioni locali. Vecchi amici o ex compagni di scuola sarebbero improvvisamente apparsi tra sdraio e ombrelloni, forse anche in mezzo al mare emergendo improvvisamente tra i flutti, per riallacciare antichi rapporti e richiedere il nostro voto.

Comunque per la prima volta nella storia repubblicana le nostre ferie sono state scandite giornalmente dai programmi dei vari partiti: un fatto su cui dovrebbe pronunciarsi quanto prima, se non il Tribunale dell’Aja, almeno l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Sospetto che gli effetti della campagna elettorale estiva sulla salute della popolazione finiranno nella prossima edizione del celebre “Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali”.

Persino qui a Trieste sono arrivati gli echi della campagna elettorale nazionale, interrompendo il dibattito sull’ovovia e su altre questioni locali che ci erano più che sufficienti per passare il tempo in allegria tra uno spritz e l’altro. Tra i vari leader nazionali il solo Renzi ha fatto una sortita triestina in un noto caffè storico del centro, interrompendo - in una vera dimostrazione di ardimento - il rito della pausa caffè mattutina e dell’aperitivo pre-pranzo.

Più su ho detto “programmi” dei partiti. Scusatemi. Si vedeva benissimo che si sono tutti ritrovati a dover improvvisare qualcosa alla meno peggio pur di non bruciarsi l’estate per trovare delle idee credibili. E così nei dibattiti e nei programmi è entrato un po’ tutto: crisi energetica, Europa, lavoro, guerra, salario minimo, Russia, Stati Uniti, termovalorizzatori, nucleare, diritti, flat tax, sanzioni, bonus edilizi, riforme costituzionali, Mezzogiorno, sviluppo sostenibile, pensioni minime, fascismo e antifascismo, famiglia tradizionale e Peppa Pig. Non si sa se con l’intenzione di mettere l’intero pianeta al riparo da qualsiasi problema per i prossimi due secoli o semplicemente per gettare l’elettorato nella totale confusione.

Non sono mancati nemmeno i bisticci tra leader, ai quali veniva da dire: dai, risolvetevela tra voi da uomini, magari a boccette in spiaggia. Non è che uno in ferie ha voglia di sentire ogni giorno cosa ribatte Conte a Letta, poi Letta a Conte e poi Calenda agli altri due. Su questo il centrodestra è apparso più compatto, ma con degli opportuni distinguo. Viene da immaginarsi gente pagata fior di quattrini per inserire “opportuni distinguo” tra le dichiarazioni. Delle task force di esperti, forse chi in “opportuni” e chi in “distinguo”, sempre pronti a mettere in luce le differenze tra una dentiera gratis e una a prezzo bloccato o tra un reddito di cittadinanza trasformato e uno semplicemente revisionato.

Eh, bei tempi quando le elezioni giungevano ad annunciare l’arrivo della bella stagione, quest’anno invece preludono a un inverno così tetro e gelido da far invidia al più perfido sceneggiatore de “Il trono di spade”. Comunque in questi giorni, in tante case, c’è chi ha fatto contemporaneamente sia il cambio di stagione che la ricerca della tessera elettorale. Lo sappiamo tutti, nulla sa celarsi perfettamente allo sguardo come la tessera elettorale. Ha delle qualità mimetiche di gran lunga superiori a qualsiasi specie di camaleonte e sa acquattarsi in ogni dove, del tutto invisibile allo spettro dell’occhio umano, per poi riapparire magicamente in bella vista dopo l’acquisizione di una nuova tessera presso l’ufficio comunale preposto.

Insomma, mi dispiaceva andare a votare senza neanche aver fatto in tempo a perdere l’abbronzatura, ma ci sono comunque andato - esibendo con la mia tessera nuova - perché votare è importante. Purtroppo, per stemperare la tensione di un momento così decisivo, a me al seggio piace sempre scherzare un po’. E anche quest’anno non ho resistito alla tentazione di urlare, una volta all’interno della cabina, la solita frase: “Scusi, questi pantaloni mi vanno un po’ larghi. Non avreste una taglia in meno?”.