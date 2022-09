Luca, il più giovane votante di Udine ha le idee chiare: «L’emozione è arrivata al seggio, ai politici chiedo serietà»

UDINE. Luca Cunta ha compiuto diciotto anni lo scorso 11 agosto. Per lui, domenica 25 settembre, è stata la prima volta. Ha votato sia per la Camera, sia per il Senato, al seggio allestito alla scuola Pellico di Sant’Osvaldo, a Udine. «All’inizio ero abbastanza sciolto, sicuro di me, poi un po’ di emozione è arrivata, anche perché mi rendo conto che in ballo ci sono il mio presente e il mio futuro».

È giovane Luca, ma appare già determinato: «Ho diciotto anni, ma ho voluto dare il mio contributo in quanto cittadino italiano responsabile».

Sulla preferenza data, aggiunge: «Spero di aver fatto la scelta giusta. Di certo è stata una scelta ragionata, in quanto in queste ultime settimane ho seguito molto i telegiornali. Non ho votato a random. Mi auguro che anche molti miei coetanei ci abbiano pensato bene, perché per noi è l’inizio di un percorso che ci porterà a essere i lavoratori e i cittadini dell’Italia di domani».

Luca frequenta l’ultimo anno dell’istituto Ceconi e assicura che anche in classe, spesso, si parla di politica. «Se ne discute in famiglia, ma anche con gli amici di scuola. Magari la buttiamo più sul ridere, ma ne parliamo. E in questi giorni tra social network, tv, radio e giornali era impossibile non trattare il tema elezioni».

Luca, poi, ha in casa un “uomo delle istituzioni”. Suo padre, infatti, è Andrea Cunta, consigliere comunale e vicepresidente del consiglio comunale. «Non ha mai fatto pressioni sul tema della politica – ammette Luca –, mi ha lasciato la massima autonomia. Certamente se ne parla in casa e si guardano le trasmissioni dedicate ai dibattiti elettorali. L’unica differenza con altri miei coetanei può essere che in altre famiglie la politica resta più ai margini».

Un cittadino all’esordio nella vita pubblica che dimostra già di avere le idee chiare su cosa aspettarsi dalle istituzioni: «Chiedo soprattutto serietà, mi attendo maggiori opportunità di lavoro, che in una società non dovrebbe mai mancare. Mi piacerebbe vedere una politica capace di stare insieme alle nuove generazioni e di condividere le scelte. L’ho già detto prima, ma è evidente, noi siamo il futuro di questo Paese, e quindi servono politiche attivate a nostro favore».

Luca non ha più molto da dire. Per lui quello di ieri è stato un giorno importante, ma l’ha vissuto con molta tranquillità, quindi non ha nulla di particolare da esternare. «Ho dei valori già definiti, che sono quelli dell’uguaglianza, del lavoro, della libertà – rimarca Luca – e quindi vorrei che questi elementi potessero essere messi al centro dell’agire politico. Di oggi e di domani».

Salutiamo Luca, che dopo l’esperienza da “cittadino” e il primo approccio con le urne, lunedì 26 settembre indosserà nuovamente i panni da studente.