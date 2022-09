Nuovi scenari per le Regionali e le Comunali in primavera

UDINE. Le elezioni amministrative, in primavera, potenzialmente potrebbero trasformare anche lo scenario politico del Friuli Venezia Giulia.

Fratelli d’Italia è la prima forza politica del Paese con ottimi risultati anche nella nostra regione. C’è da chiedersi se questa vittoria schiacciante cambierà le sorti della politica friulana. Il partito di Giorgia Meloni, nonostante le rassicurazioni, potrebbe avviare le trattative per rinnovare i volti alla guida delle amministrazioni locali. La partita è aperta.

La prima domanda riguarda il peso politico del quale beneficerà il Friuli nel nuovo Governo. Figure di spicco nel partito di destra ce ne sono anche in regione e le abbiamo viste accanto alla leader. Faranno parte dell’esecutivo? Tra qualche mese entrerà nel vivo la campagna per le Regionali e il rinnovo di molti Comuni, in particolare del capoluogo friulano.

Ebbene, il partito di Fratelli d’Italia lascerà che le candidature del presidente Fedriga e del sindaco di Udine, Fontanini, siano la naturale prosecuzione di cinque anni di guida oppure pretenderà di sparigliare le carte? Fedriga, che ha fiutato l’aria del cambiamento in anticipo, si è mosso per formare la sua lista.

Il Centrosinistra invece dovrà correre ai ripari, adottando presto una strategia sia per le Comunali sia per le Regionali.