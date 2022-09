Elezioni, buoni risultati per Teresa Tassan Viol: a Pordenone ottiene il 12% dei voti

Teresa Tassan Viol, già dirigente scolastica e candidata alla Camera (uninominale) per il Terzo Polo, che ha ottenuto a Pordenone città circa il 12% (in regione l’8,7%): “Un buon risultato che mi gratifica. Questo è il primo passo per costruire una nuova forza riformista” (Videointervista a cura di Martina Milia)

02:33