Elezioni, l'analisi di Spitaleri: "I numeri del Pd non gratificano il lavoro fatto in campagna elettorale"

Sono due le parlamentari democratiche che approderanno in regione: si tratta di Debora Serracchiani alla Camera e Tatiana Rojc al Senato. Un risultato che "non ci vede soddisfatti, soprattutto per il lavoro fatto in campagna elettorale". Sono queste le parole di Salvatore Spitaleri, ex segretario regionale del Partito democratico che adesso deve fare i conti con una cocente sconfitta alle Politiche. "Questi dati non ci piacciono poiché quest'estate abbiamo parlato dei temi importanti, provato a cercare soluzioni ma soprattutto rafforzare la nostra linea europeista". Ora al Pd spetta il ruolo dell'opposizione "a un governo di destra che farà fatica a dialogare con l'Europa"

04:15