Elezioni, Novelli (Fi): "La politica è passione e crea dipendenza. Pronto per le Regionali"

"Un risultato che supera l'8% è un risultato importante che rimette in discussione l'equilibrio e la posizione di Forza Italia nella coalizione del centrodestra". È questo l'auspicio di Roberto Novelli, candidato al plurinominale con gli azzurri di Berlusconi: "A Cividale e nei comuni vicini siamo oltre il dato regionale con oltre il 9% delle preferenze". Futuro in Regione per il vicesindaco di Cividale: "La politica è una passione che porta dipendenza, in prospettiva sono a disposizione per continuare"

