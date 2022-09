Elezioni, Walter Rizzetto eletto alla Camera: "Un grande risultato per Fratelli d'Italia"

Il neo eletto deputato per il Collegio di Udine per Fratelli d’Italia Walter Rizzetto ha commentato così al Messaggero Veneto i dati delle elezioni. “Quando sono usciti i primi sondaggi in Fvg e in provincia di Udine quasi stentavo a crederci - ha riferito - perché Fratelli d’Italia è un partito che è cresciuto negli ultimi grazie a donne e uomini che si sono impegnati tanto sul territorio. Abbiamo cercato di dare ampia rappresentanza a tutte le quattro Province, stando zitti di fronte ad alcune accuse paradossali, ma pancia a terra siamo riusciti a ottenere un risultato importantissimo con l’elezione di quattro parlamentari”. Lo sguardo è già rivolto ai prossimi appuntamenti elettorali in Fvg. “Adesso non abbiamo tempo per fermarci – ha proseguito -. Puntiamo alle elezioni del Comune di Udine e alle Regionali. Da oggi comincia la campagna elettorale e infatti ho già convocato una riunione per il coordinamento regionale e provinciale del partito”. E se sul nome del presidente del Fvg Massimiliano Fedriga Rizzetto non ha dubbi “è un ottimo presidente che sarà ricandidato”, ha riferito, sul sindaco di Udine Pietro Fontanini ancora non si sbilancia. “Ha lavorato bene, entro il mese di ottobre scioglieremo le riserve sentendo in primis proprio Fontanini” (Video intervista a cura di Mattia Pertoldi)

04:37