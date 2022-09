Manuela Celotti (Pd): "Preoccupa il dato sull'astensionismo"

La candidata alla Camera dem, Manuela Celotti, sindaco di Treppo Grande, parte dal dato sull’astensionimo per commentare le elezioni politiche. «Il dato dell’astensionismo è quello che tutte le forze politiche devono analizzare – ha dichiarato –. Nove punti percentuali di affluenza in meno rispetto al 2018 dicono di una disaffezione e di una mancanza di fiducia che dobbiamo capire come interpretare perchè da lì bisogna partire per recuperare. È una situazione grave che va affrontata. Rispetto ai risultati, abbiamo tenuto sulle percentuali del 2018, ma questo non doveva essere un punto di arrivo bensì di partenza per fare meglio. Dobbiamo capire perchè non siamo riusciti a rappresentare una parte più importante del nostro elettorato» (intervista a cura di Viviana Zamarian).

