Seggi regolarmente costituiti per le elezioni regionali

UDINE. I 1.360 seggi elettorali dei 215 comuni del Friuli Venezia Giulia, nei quali si voterà il 2 e 3 aprile per le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia sono stati regolarmente costituiti oggi (sabato primo aprile) alle 16.

La conferma è arrivata dal Servizio elettorale della Regione Fvg. I seggi, come detto, saranno aperti domenica 2 aprile, dalle 7 alle 23, e lunedì 3 aprile, dalle 7 alle 15. In 24 comuni, tra cui Udine e Sacile (gli unici sopra i 15 mila abitanti e dove sarà quindi possibile il ballottaggio), si voterà anche per le elezioni amministrative.

La scheda elettorale per il Comune di Udine © Foto Petrussi

Negli stessi orari di apertura dei seggi - ricorda il Servizio elettorale - saranno aperti anche gli Uffici comunali competenti per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.