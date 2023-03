Regionali, sorteggiato l’ordine dei candidati sulle schede: al primo posto Giorgia Tripoli, poi Maran, Fedriga e Moretuzzo

È stato sorteggiato a Udine, mercoledì 1 marzo, nella sede dell'Ufficio centrale regionale del Friuli Venezia Giulia, l'ordine con cui i candidati alla presidenza della Regione appariranno sulla scheda elettorale i prossimi 2 e 3 aprile.

Al primo posto ci sarà Giorgia Tripoli, seguiranno Alessandro Maran, Massimiliano Fedriga e Massimo Moretuzzo. L'ordine dei candidati presidenti sarà lo stesso per tutte le circoscrizioni, mentre cambierà la posizione delle liste in loro sostegno, ad eccezione di Maran (Azione - Italia Viva - +Europa - Renew Europe) e Tripoli (Insieme Liberi), sostenuti entrambi da una sola lista.

Nella circoscrizione di Trieste, i partiti a sostegno di Fedriga appariranno secondo il seguente ordine: Lega Fvg per Salvini premier, Forza Italia Berlusconi per Fedriga Partito popolare europeo, Fratelli d'Italia, Autonomia Responsabile, Fedriga Presidente.

Per Moretuzzo, invece, Partito democratico, Open Sinistra Fvg, Slovenska Skupnost, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 stelle, Patto per l'autonomia. A Gorizia le liste a sostegno di Fedriga saranno, nell'ordine, Ar, Lega, Fedriga presidente, Fdi, Fi; per Moretuzzo, Ssk, Open, Avs, M5S, Pd, Patto.

L'ordine sorteggiato per la circoscrizione di Udine è: Ar, Lega, Fi, Fdi, Lista Fedriga a sostegno di Fedriga; Patto, Open, Avs, Ssk, Pd, M5S a sostegno di Moretuzzo. A Tolmezzo sulla scheda appariranno Lega, Fi, Fedriga presidente, Fdi, Ar per Fedriga; Avs, Ssk, Patto, Pd, Open, M5s per Moretuzzo.

Infine a Pordenone, Ar, Lista Fedriga, Fi, Lega per Fedriga; Patto, Pd, Ssk, Avs, M5s, Open per Moretuzzo. Nella sola circoscrizione di Tolmezzo sulla scheda apparirà solo il nome della candidata Giorgia Tripoli e non quello della lista a lei associata in quanto esclusa dalla competizione per il numero insufficiente di firme raccolte ai fini della presentazione della candidatura. Sono stati inoltre esclusi dalla corsa tre candidati proposti nelle liste di Avs, per irregolarità nella documentazione presentata