Elezioni regionali, ecco il fac simile delle schede elettorali nei cinque collegi

Il 2 e 3 aprile gli elettori del Friuli Venezia Giulia saranno chiamati al rinnovo del Consiglio regionale. Gli eletti saranno complessivamente 48.

I cittadini dei cinque collegi elettorali (Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone e Tolmezzo) saranno chiamati ai seggi dalle 7 alle 23 di domenica 2 aprile e dalle 7 alle 15 di lunedì 3 aprile.

Lo spoglio

Le operazioni di spoglio seguiranno subito dopo la chiusura delle urne, dalle 15 del 3 aprile. I candidati presidente sono 4: l’uscente Massimiliano Fedriga sostenuto dal centrodestra, lo sfidante del centrosinistra e M5s Massimo Moretuzzo, il candidato del Terzo polo Alessandro Maran e la candidata di “Insieme Liberi” Giorgia Tripoli.

Le schede

A ogni cittadino di età superiore ai 18 anni compiuti che si recherà ai seggi, sarà consegnata una scheda di colore azzurro. La scheda riporta il nome, il cognome e il contrassegno dei candidati alla carica di presidente, nonché i contrassegni delle liste affiancati dalla riga per esprimere il voto di preferenza.

I fac simil delle schede







Come si vota

L’elettore può esprimere un voto: solo per il candidato alla carica di presidente della Regione. In tal caso il voto si intende attribuito solo al candidato presidente; per una lista collegata al candidato presidente. Il voto si intende espresso anche in favore del candidato alla carica di presidente; per un presidente e una lista a lui non collegata (cosiddetto voto disgiunto); per un candidato consigliere esprimendo la preferenza nell’apposito spazio sulla scheda.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista per la quale si intende votare. In tal caso il voto si intende attribuito anche alla lista e al candidato presidente collegato