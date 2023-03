Regionali 2023, il programma dei candidati presidente in otto punti chiave

MIGRAZIONI E SICUREZZA

Sulle migrazioni il dibattito si accende, fra Rotta balcanica e ingressi per lavoro. «L’Ue - dice Alessandro Maran - deve fare come con l’Ucraina: agire collettivamente»: Sulle quote «gli immigrati ci servono», e come in altri Paesi («basterebbe copiare») «dobbiamo contribuire a scegliere chi arriva. Un iter alla cui fine c’è la cittadinanza».

Giorgia Tripoli sulla Via balcanica dice che «non siamo il confine orientale dell’Ue, ci sono altri Stati che non stanno facendo il loro lavoro di controllo». E sulle quote, «bisogna andare verso un sistema a chiamata per l’impresa che ha bisogno del lavoratore».

Per Massimo Moretuzzo, per «un fenomeno epocale il tempo degli slogan è finito. Serve una gestione razionale rispetto alle necessità di un sistema». Ma «non è accettabile che non siamo in grado di garantire minima accoglienza a gente che dorme fuori dalle stazioni».

Così Massimiliano Fedriga: «Chi entra regolarmente nel Paese e si integra deve avere supporto. Per chi arriva irregolarmente, occorre lavorare per le riammissioni in Slovenia».