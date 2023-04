Chi ha cambiato partito e chi non si ricandida: tutto quello che c’è da sapere sui consiglieri regionali

Dieci consiglieri regionali uscenti hanno scelto di non ricandidarsi oppure non possono farlo avendo raggiunto il limite dei mandati. Gli altri 39 in carica – quindi l’80% –, invece, puntano ad altri cinque anni in piazza Oberdan.

In questa tabella è possibile cercare il consigliere regionale ricandidato e vedere il partito in cui era stato eletto e quello in cui si è candidato

Il centrodestra

Partiamo, nell’analisi, dal centrodestra dove non vedremo più gli azzurri Mara Piccin – che non può ripresentarsi viste le tre legislature consecutive in Consiglio – e Franco Mattiussi, che invece ha deciso di provare la corsa a sindaco di Fiumicello Villa Vicentina, mentre Walter Zalukar, eletto con Forza Italia e poi uscito dal partito, non è stato candidato dal Terzo polo.

Gli altri uscenti, però, saranno tutti della partita, a cominciare dall’intera pattuglia di leghisti. Certo, cinque di loro – Lorenzo Tosolini a Udine, Simone Polesello e Ivo Moras a Pordenone, Stefano Mazzolini a Tolmezzo e Diego Bernardis a Gorizia – sono finiti in lista Fedriga, ma gli altri rappresentano l’architrave degli elenchi del Carroccio pur nella consapevolezza di come, bene che vada, il gruppo del 2018 verrà dimezzato.

A Udine, corrono il capogruppo Mauro Bordin, Alberto Budai, Maddalena Spagnolo ed Elia Miani con Luca Boschetti schierato a Tolmezzo. Stefano Turchet e Alfonso Singh, quindi, sono in campo a Pordenone, Antonio Calligaris a Gorizia e il duo Danilo Slokar-Giuseppe Ghersinich a Trieste.

Forza Italia e i meloniani

E se Forza Italia presenta “soltanto” il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, a Udine, Fratelli d’Italia si gioca i profili di Leonardo Barberio (eletto nel 2018 con la Lega) nel collegio friulano, Alessandro Basso a Pordenone, oltre a Claudio Giacomelli e Antonio Lippolis (anche lui ex leghista) a Trieste.

Tornando alla lista Fedriga, nella civica, oltre ai leghisti ci sono, tutti a Udine, due consiglieri eletti nel 2018 con Progetto Fvg – Edy Morandini e Mauro Di Bert – e uno con Autonomia responsabile, cioè Giuseppe Sibau.

Movimento 5 stelle

Un solo confermato, passando all’opposizione, è stato inserito nelle liste del M5s – Mauro Capozzella a Pordenone – visto che gli altri tre uscenti – Cristian Sergo, Ilaria Dal Zovo e Andrea Ussai – sono arrivati al secondo mandato e quindi, stando alle regole grilline, non ricandidabili.

Il centrosinistra e il Terzo polo

Tutto ok, quindi, sia per Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) sia per Marko Pisani (Slovenska Skupnost) – entrambi presenti in tre collegi –, mentre gli ex Cittadini Simona Liguori (Udine) e Tiziano Centis (Pordenone) correranno nel Patto per l’Autonomia al fianco di Giampaolo Bidoli (anche lui a Pordenone) con Massimo Moretuzzo, invece, candidato presidente al pari del leghista Massimiliano Fedriga.

Nel Terzo polo, inoltre, sono presenti due ex centrodestra come Giuseppe Nicoli (Gorizia, già in Forza Italia) ed Emanuele Zanon (Pordenone, ex Progetto Fvg).

Il Pd, infine, rinuncia a quattro uscenti, due per scelta personale (Sergio Bolzonello e Cristiano Shaurli) e altrettanti per aver raggiunto il numero massimo di mandati (Franco Iacop ed Enzo Marsilio), ma ne ripresenta sei: Mariagrazia Santoro a Udine, Chiara Da Giau e Nicola Conficoni a Pordenone, Diego Moretti a Gorizia con Francesco Russo e Roberto Cosolini a Trieste.