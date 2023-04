Dalla premier Meloni all’amico Luca Zaia: tutti i complimenti per il bis di Fedriga

Dalla premier Giorgia Meloni a tanti politici nazionali, i complimenti per la rielezione del governatore del Fvg sono arrivati ieri pomeriggio da tutta Italia. «Congratulazioni a Massimiliano Fedriga, riconfermato presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. Ha lavorato molto bene in questi anni, insieme a tutta la coalizione, e sono certa continuerà a farlo. Una vittoria che premia il modello amministrativo e il buongoverno del centrodestra e che ci sprona a fare sempre meglio». Così scriveva su facebook la presidente del Consiglio Meloni.

IL “collega” del Veneto Luca Zaia ha detto: «Con le elezioni i cittadini sono chiamati anche a giudicare l’amministratore; l’operato di Max Fedriga non solo ha superato la prova ma è stato anche premiato. Mi congratulo vivamente con lui per il grande risultato che si sta ormai delineando, anticipando la meritatissima riconferma. Non c’era dubbio che la grande maggioranza dei cittadini del Friuli Venezia Giulia esprimessero gradimento per il suo programma, per il lavoro svolto fino ad oggi, per la sua voglia di fare, per la sua serietà e per la usa coerenza».

Così il presidente della Regione Veneto Zaia ha commentato la vittoria in Fvg. «Con l’amico Fedriga condivido la visione dell’importante ruolo delle Regioni che siamo stati chiamati a rappresentare – prosegue Zaia – e abbiamo portato avanti importanti progetti rilevanti come il recente protocollo che pone le basi per la realizzazione di un efficace sistema logistico nel Nordest, macro-area di cui le nostre regioni sono componente fondamentale. Ma sono certo che, con la sua riconferma alla guida di una realtà regionale che già dispone di statuto speciale, continueremo ad avere un alleato formidabile nel percorso verso la realizzazione dell’autonomia di cui conosce in prima persona la forza propulsiva verso quel futuro che io immagino un nuovo rinascimento. Sono certo che le occasioni per proseguire ad impegnarci insieme non mancheranno – conclude Zaia –. Rinnovo le mie felicitazioni a lui e alla sua squadra, augurando da subito buon lavoro».

Secondo il vicecoordinatore di Forza Italia e ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, la rielezione di «è la conferma di un percorso di buon governo che gli elettori vogliono continui anche per i prossimi anni. Ma è soprattutto l’ulteriore prova che il centrodestra è una coalizione forte e coesa, che sa trasformare le proposte in azioni. Al Presidente Fedriga i miei migliori auguri di buon lavoro».

Le fa eco anche un altro ministro: «Gli elettori premiano il buon governo del centrodestra che, dopo Lombardia e Lazio, vince anche in Friuli Venezia Giulia. La rielezione con un ampio consenso del presidente Fedriga, a cui faccio le congratulazioni e auguro buon lavoro, conferma la bontà delle proposte della coalizione di cui Forza Italia fa parte con convinzione». Lo afferma in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, senatore e coordinatore azzurro in Piemonte. «La strada imboccata dal governo è quella giusta – aggiunge –. L’ennesima vittoria elettorale ci sprona a mettere da parte le sterili polemiche di una opposizione priva di proposte e a fare sempre di più e meglio per l’Italia e gli italiani».

Congratulazioni anche dalla Basilicata «per il grande successo elettorale, a dimostrazione del buon lavoro svolto in questi anni per il proprio territorio», ha scritto in un tweet il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. «Una buona notizia anche per il centrodestra», conclude.