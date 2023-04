Elezioni regionali, tutti i dati nella mappa interattiva: scopri quale partito ha vinto nel tuo comune

Come è cambiata la geografia politica della regione: dal verde della Lega al blu della lista Fedriga con alcune “zone rosse” che riportano il Pd primo partito a Udine e predominante nell’Isontino. Cresce Patto per l’Autonomia, Terzo Polo si prende un solo comune in tutto il Friuli Venezia Giulia

Daniela Larocca