Dall’addio al matrimonio, c’è una sorpresa a Sanremo: i Coma_Cose si sposano

L'annuncio arriva direttamente dalla città dei fiori, durante la conferenza stampa. I Coma_Cose si sposano. Nessun gossip o indiscrezione, la conferma è della pordenonese California, alias Francesca Mesiano: «Ebbene sì, chi lo avrebbe mai detto, ma sì, abbiamo deciso di sposarci».

Un lieto fine ultra romantico, una specie di puntata finale nella vita vera della loro canzone in gara al Festival, L'addio, con quel verso pieno di cuoricini, «l'addio non è una possibilità», loro che si guardano negli occhi e poi si baciano alla fine della performance.

«Stavamo chiacchierando di matrimonio e a un certo punto gli ho detto: ma cosa ne dici se ci sposassimo? La proposta gliel'ho fatta io, poi lui è arrivato con l'anello», spiega California. «È stato tutto fatto all'ultimo. Io sono di spirito anarchico e ho detto sì, era un momento importante della nostra storia», racconta Lama.

Ancora lontana l’organizzazione: “Quando usciamo da Sanremo decideremo tutto, abbiamo già qualche idea”. Sulla crisi superata, i Coma Cose spiegano: “Ci siamo presi del tempo per noi stessi, è giusto non vivere troppo in simbiosi. L’individualità, la solitudine e la riflessione personale sono cose molto importanti. Bisogna prendersi del tempo per se stessi sempre”. E per chiudere assicurano: “Vi faremo sapere la data“.