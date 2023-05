Matthews a Melfi, ecco un altro vincitore extralusso

MELFI. Evenepoel, Milan, Matthews: in un modo o nell’altro tra fuoriclasse, emergenti e vecchi leoni il Giro d’Italia 2023 continua a proporre vincitori di peso. L’australiano con la sua Jayco AlUla aveva un obiettivo: giocarsi la volata a Melfi senza gli sprinter puri tra i piedi. E l’obiettivo è stato centrato.

La tappa? Valico dei Laghi di Monticchio, Valico la Croce: in nove km di salita a una ventina di chilometri dalla fine intervallati da un falsopiano, il tutto dopo 170 km piatti come l’olio dalla costa Adriatica, la tappa in pratica si è decisa.

Su quei tratti di salita i cacciatori di tappe, gli uomini veloci che sguazzano quando ci sono tratti in salita nei pressi del traguardo per sbarazzarsi degli sprinter, cominciano a mettere al lavoro le loro squadre.

Lavora tanto La Jayco AlUla, col campione d’Italia Filippo Zana, per l’australiano Michael Matthew. Si sfilano così Fernando Gaviria (Movistar), la maglia ciclamino e vincitore della tappa di domenica Jonathan Milan (Bahrain) e anche Filippo Ganna (Uae), che era secondo nella generale, e gli altri specialisti delle volate.

Diventa una partita a scacchi. Magnus Cort Nielsen della Ef resiste, l’ex iridato Mads Pedersen della Trek Segafredo cede nel secondo tratto di salita, ma riesce a rifarsi sotto in discesa. La maglia rosa Remco Evenepoel? Sceglie di controllare, ma di non lasciare ancora il simbolo del primato. Resta in testa nella discesa bagnata per evitare guai guarda i cacciatori battagliare per la vittoria di tappa verso Melfi.

Ecco, del belga colpisce, e molto in questi primi giorni di corsa, la lucidità. Sembra correre in testa a un grande giro da anni, non sembra abbia solo 23 anni e sia alla prima esperienza da favorito al Giro. Gli altri big? Nessuno vacilla, solo Joan Almeida (Uae) ha un problema meccanico in discesa ed è costretto a inseguire perché è vero che l’asfalto è bagnato, ma sulle strade della Basilicata, dove Federico II andava a caccia con i falconi e dove il 10 settembre 1089 iniziò il Concilio nel castello sul Monte Vulture in cui da Papa Urbano II lanciò la prima crociata, nessuno tira i freni e tutti lottano sul filo degli ottanta all’ora.

E nessuno regala secondi, perché Primoz Roglic prova a mettere in testa la Jumbo Visma con l’idea di dare un segnale al traguardo volante a 9 km dall’arrivo.

Ci sono pochi secondi di abbuono in palio. Sprinta lo sloveno, scornato dalla crono e dalle defezioni per Covid nel suo team, ma voglioso di far vedere che in fondo 45 secondi di distacco dal leader con tutto un Giro ancora da correre non sono nulla - il secondo di abbuono glielo prende la maglia rosa. Tanto per dire: sono qui, non vai da nessuna parte. Il Giro è lungo caro Remco, un secondo ti cambia la vita? Tant’è.

I due duellanti per la rosa lasciano prima di Melfi il palcoscenico ai due duellanti cjhe gli ultimi chilometrio della frazione ha indiato per la vittoria: Matthews e Pedersen. La caparbietà con cui la Jayco lavora indica che l’australiano sta benone. Non resta che aspettare lo sprint. L’ultimo km è un toboga di curve che Mike Buongiorno direbbe “allegria” per farle. Matthews è scaltro, lancia la volata in leggera salita dopo l’ultima curva e anticipa Pedersen. Poi Kaden Groves e Vincenzo Albanese della Eolo ottimo quarto. Poi arriva la maglia tricolore Filippo Zana che alza le braccia al cielo. Ha lavorato come un mulo per il suo capitano che lo abbraccia appena lomvede arrivare. Bravo.

“E’ stata una giornata lunga e noiosa – ha detto – domenica ci avevo provato, ma era andata male, poi ci abbiamo riprovato con un piano ben preciso dalla mattina: arrivare in una volata ristretta. La squadra è stata fantastica, io ho dovuto solo finire il lavoro. Ero tornato al Giro per vincere una tappa e alla terza giornata di gara ho già raggiunto il mio obiettivo.”

Per Matthews è la terza vittoria di tappa, lui che nel 2015 in Liguria aveva anche indossato la maglia rosa. E’ un corridore di razza, un altro bel vincitore al Giro alla terza tappa. La classifica generale? Invariata. Guida sempre Evenepoel, i big bastonati nella crono restano lì. Ma oggi qualcosa succederà nella Venosa-Lago Laceno, con i 9 km di salita del Colle Molella prima dell’arrivo al lago, che potrebbero restare indigesti a qualche sognatore in rosa.

Il fenomeno belga? “Il piano è quello di provare a perdere la maglia da un corridore che non possa vincere poi il Giro, dovremo selezionare chi lasciare andare in fuga”. Insomma, per la Crociata definitiva per la maglia rosa c’è tempo al nord. Per ora meglio evitare impicci: premiazioni, conferenze stampa. Perché il Giro un vince anche col bilancino non solo con i watt.

Finale lunare al Processo alla Tappa Rai che, nella città della prima crociata, prova ad avviare una insensata corciata sulla noiosità della prima parte di molte tappa. Coinciassero a occuparsi della noiosità delle loro trasmissioni (Cassani e Petacchi a parte) vecchie trent’anni e lasciassero fare corridori e organizzatori.

Basterebbe, cara "Mamma Rai”, occupare il tempo nei primi chilometri per qualche programma interessante magari per lanciare turisticamente le zone interessate alla tappa. Ma è più importante mandare avanti il carrozzone. E criticare. Come sempre.