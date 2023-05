Tira aria di volata a Salerno. E Cipollini loda Milan

LAGO LACENO. Atripalda-Salerno, quinta tappa, 171 km. Nei primi 70 km mercoledì 10 maggio si andrà su e giù in Irpinia con lo sprint intermedio di Guardia Lombardi, dopo che il gruppo avrà passato paesi tristementi diventati celebri dopo il terribile terremoto di 43 anni fa. Poi, verso Salerno, verosimilmente le squadre degli sprinter prepareranno la volata. La prima e unica di questo Giro è stata dominatda dal giovane friulano Jonathan Milan.

E alla 22enne maglia ciclamino della Bahrain Victorious sono arrivati dopo quello sprint i complimenti via whatsapp del velocista più vincente del ciclismo italiano: Mario Cipollini, 56 anni: 189 corse vinte in carriera, 43 tappe al Giro d’Italia, record battuto (e inarrivabile forse), più ancora del mito Alfredo Binda.

Super Mario ha scritto così a Milan: «Ciao Jonathan, buonasera. Mi permetto di farti i miei più sinceri complimenti. La tua volata è stata straripante come la tua forza espressa su quei pedali! Finalmente un peso massimo delle volate in Italia. Spero sia la prima di un lungo corso. Hai un tifoso in più, il sottoscritto. Mario Cipollini».

Ed è arrivata subito la risposta del campione olimpico col quartetto: «Wei, ciao Mario, mi sento davvero onorato di questo messaggio! Fa davvero piacere sentire queste parole da uno dei più grandi velocisti di tutti i tempi! Spero presto di vederti e magari scambiare un quattro chiacchiere. Jonathan Milan».

L’incontro presto ci sarà: i due, oltre ai watt di potenza, hanno qualcos’altro in comune, l’età in cui hanno vinto la prima volata al Giro. A Cipollini toccò il 1 giugno 1989 a Milan, a Milan è toccato domenica 7 maggio a San Salvo.