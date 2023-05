Riecco il Chiunzi, quando un gatto rovinò il Giro di Pantani

SALERNO. Sesta tappa, Napoli-Napoli, il meteo dà buone notizie, all’acqua di mercoledì, giovedì 11 maggio, sesta tappa, dovrebbe sostituirsi un po’ di sole. Perché quelle strade già di per sé, con salite e discese tortuose sono pericolose, pur nel contesto da favola della Costiera Amalfitana, figurarsi con la pioggia. Primo gran premio della montagna: Valico di Chiunzi. Alt. A questo punto una telefonata è d’obbligo. Per andare indietro nel tempo e approfittare per ricordare un grande campione, che caratterizza ancora ogni edizione del Giro, nonostante non ci sia più da quasi vent’anni: Marco Pantani.

«Roberto Conti, nella sesta tappa il Giro arriva ritorna al Chiunzi». Il 48enne ex gregario di Pantani, ottimo scalatore e vincitore al Tour al’Alpe d’Huez nel 19974, tira un sospiro dalla Romagna. E ci porta indietro a quel 25 maggio del 1997. «Chiamavamo Marco il signor sfortuna, veniva dal brutto incidente a Torino del 1995, l’anno successivo si era ripreso, poi la squadra tutta per lui, la Mercatone, e i propositi di rinascita. Era andato forte in quella primavera Marco, prima del Giro non era stato molto brillante, ma la crono iniziale di San Marino gli aveva dato buone sensazioni». Poi la tappa al Sud, la salita del Chiunzi.

Compagnia Editoriale

«Ricordo – continua Conti – che dissi a Panta che per evitare guai in quella discesa, che sapevo essere pericolosa, biognava stare in testa in fondo al gruppo. Sono rimasto dietro e, a un certo punto ho visto Marco a terra dolorante a lato della strada. Era finito contro un muro. No, il celebre gatto bianco del Chiunzi, che ha fatto cadere quel gruppetto non l’ho visto. Ho avvicinato Marco, gli ho chiesto come stava: ho subito capito che sarebbe stata dura finire la tappa anche se mancavano pochi chilometri. L’abbiamo soccorso, tutta la squadra si era fermata: Podenzana, Siboni, il giovane Garzelli. Il gruppo all’inizio ci aspettò. Cercammo di spronare Marco che però nella caduta, tra l’altro, aveva rotto il muscolo del quadricipite».

Inevitabile, dopo il traguardo gli esami di rito e il ritiro. «Andai in camera sua la sera – ricorda Conti – gli dissi che avrebbe dovuto andare a Lourdes. Lui mi rispose che avrebbe reagito».

Due mesi dopo Pantani arrivò terzo al Tour, l’anno dopo fece la doppietta. «Se mi manca? – chiude Conti –. Manca a tutti. Marco era tanto forte in bici quanto fragile fuori, ma con le sue imprese trasmetteva qualcosa alla gente. Emozioni che io popolo del ciclismo non dimenticheranno mai».