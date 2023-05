Noia per tutti sul Gran Sasso, meno che per Bais

CAMPO IMPERATORE. lL profumo degli arrosticini sulla griglia sbarcati in quota dalla funivia del Gran Sasso è inconfondibile. La gente che sale è tanta, perché la pioggia attesa non arriva e spunta addirittura dalle nubi qualche raggio di sole.

E poi Campo Imperatore, la montagna in cui vinse Pantani al Giro 1999, è uno degli arrivi da circoletto rosso. Perché la salita non è certo impossibile, solo gli ultimi 4 km sono impegnativi, ma la strada inizia a salire a 26 km dalla conclusione anche se i metri di dislivello sono solo mille.



Insomma, sei giorni dopo il via del Giro si aspettano verdetti importanti in chiave maglia rosa. Evenepoel cercherà un attacco? Roglic proverà a dare un primo segnale? Almeida reggerà in salita? E gli Ineos? E ancora: la maglia rosa vichinga Andreas Leknessund (Dsm) supererà il Gran Sasso? No, la montagna ha partorito un topolino, i big non si sono dati battaglia, ma che bella la vittoria del trentino Davide Bais, 25enne della Eolo.

Solita bagarre all’inizio poi l’altro Bais, il fratello Mattia sempre della Eolo di Ivan Basso, accende la miccia. Lui non ci riesce, Davide sì. Gli si accodano Karel Vacek (Corratec) e l’altro italiano Simone Petilli (Intermarchè). Lascia fare la maglia rosa. Ha poche possibilità di restare in rosa, una di queste è sperare in uno zero a zero senza reti calcistico. E il piano gli riesce perché, dopo aver raggiunto anche i 14 minuti di vantaggio, il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo scende ma lentamente. Le pendenze agevoli della salita verso il Gran Sasso, in un paesaggio incantevole, aiutano.

La maglia rosa Leknessund al traguardo

Tira vento contro, tira aria di un nulla di fatto, che però se lo dici ai tre fuggitivi s’arrabbiano. Perché per loro rischia di essere la giornata della vita. A meno di 10 km dall’arrivo il terzetto ha ancora oltre 6 minuti di margine.

La maglia rosa conquistata sull’altra montagna-topolino di Lago Laceno se l’è ripresa il norvegese e ora davvero spera di tenersela ancora un giorno.

Gli spettatori in quota si consolano divorando arrosticini: erano saliti lassù per godersi la vittoria di uno dei big del Giro. Non c’è niente da fare, sono il piatto del giorno, tanto che all’inizio della salita più di qualche corridore ha pure approfittato del dono calorico degli spettatori a bordo strada.

I big si controllano: possibile che i rivali di Evenepoel si prendano il rischio di finire ancora più lontano dal belga dopo i 30 km contro il tempo in Romagna di domani? O aspettino le montagne dell’ultima settimana? Sì, possibile. A 3,5 km dalla vetta Vacek vacilla, ma non molla. Gli arrosticini si avvicinano. Dietro vanno piano, piano ovviamente per chi si aspettava i fuochi d’artificio, ma il divario resta di oltre 6’. Scatta un francese della Cofidis. Nessuno lo segue. Calma piatta.

Siamo onesti, eccola qui una tappa davvero noiosa, alla Rai stavolta non lo dicono (shampetto arrivato dopo le tuonate dei giorni scorsi?). Capita in tre settimane di Giro. E il più contento di tutti era il norvegese che, addirittura sulla montagna in cui vinse il grande Pantani (ma il Pirata domò il versante più duro dall’Aquila), s’è tenuto la maglia rosa.

No, ce n’era un altro di contento ieri sul Gran Sasso, il più contento di tutti, quello che tra due muri di neve, dopo 215 di fuga, s’è preso la tappa della vita: Davide Bais. Aveva provato ad andare in fuga il fratello e compagno di squadra Mattia la mattina, c’è riuscito lui. Dietro Vacek e Petilli.

Bravo, il trentino è uno di quelli che delle fughe da lontano ne ha fatta una missione, sin da quando tra gli under 23 correva nel Team Friuli e tirava le volate alla maglia ciclamino Jonathan Milan (Bahrain) con cui nel 2020 aveva anche vinto il tricolore della cronosqaudre.

«All’inizio non mi davo alcuna possibilità, ma, pian piano mi sono reso conto che poteva essere la giornata buona. È la prima vittoria tra i pro. Sono strafelice», ha detto. Arriva il fratello Mattia: al settimo cielo. Insomma, il Gran Sasso ha partorito il topolino. Ma non ditelo al trentino e al vichingo rosa.