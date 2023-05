Ganna, stop per Covid e addio rivincita a cronometro

FOSSOMBRONE. Solo qualche ora prima, venerdì sera, seduto al tavolo della sala da pranzo dell’hotel con un piatto di pasta sul tavolo aveva twittato: “Vita da gruppetto, anche a cena costretto ad inseguire». Una foto con la smorfia a corredo del cinguettio. Un messaggio carico d’ironia per il primatista dell’ora reduce da alcuni giorni di grande fatica molti dei quali, non a caso, passati a fare gruppetto con i velocisti in fondo al gruppo nelle tappe più complicato.

Certo, il piano era chiaro per Filippo Ganna, sesto quest’anno alla Parigi-Roubaix: tirare il fiato, non sprecare energie, pur dando sempre un supporto ai capitani (proverbiale la tirata per far rientrare Thomas in gruppo dopo il guaio meccanico nella tappa di Napoli), e puntare su tutto alla crono di oggi a Cesena, perfetta con i suoi 30 km piattissimi per andare a prendersi una rivincita su Remco Evenepoel che lo aveva battuto nella crono d’esordio in Abruzzo.

Invece il corridore della Ineos Grenadiers sabato mattina è stato costretto ad abbandonare il Giro d’Italia causa Covid. Rieccolo lì il “maledetto”.

Avvisaglie belle e buone che il virus potesse ancora turbare i sonni del Giro, dopo l’edizione 2020 prima spostata in ottobre e poi travagliata causa pandemia, e le edizioni 2021 e 2022 sempre con le antenne dritte con mascherine in carovana, c’erano state alla vigilia. Rinuncia a partire di due compagni di Roglic alla Jumbo Visma e poi bandiera bianca alzata da Giulio Ciccone (Trek), l’azzurro più atteso, prima della partenza dal suo Abruzzo causa contagio probabilmente alla Liegi. Quello di Ganna è il quarto caso di Covid in carovana dopo quello del francese Clement Russo (Arkea) e dei giovani azzurri Nicola Conci (Trek) e Giovanni Aleotti (Bora). Il team parla di «lievi sintomi influenzali» e di convalescenza prima di preparare la seconda parte della stagione con i Mondiali su pista d’inizio agosto a Glasgow appuntamento clou».

E adesso? Le squadre da giorni stanno adottando precauzioni massime. Evenepoel, ad esempio, indossa sempre la mascherina. Appena corridori e uomini dello staff dei team accusano sintomi sospetti scatta il tampone. C’è una attenzione crescente da parte dei team.

E si incrociano le dita. Precauzioni a parte il Covid è una roulette russa.