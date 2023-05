Clamoroso al Giro, Evenepoel in rosa ha il Covid e si ritira

CESENA. Dopo la mascherina indossata sempre nei giorni scorsi ieri si era presentato al mini-bus della sala stampa dopo la vittoria nella crono di Cesena senza il simbolo della prevenzione al virus. Felice, con la maglia rosa ritrovata dopo cinque tappe e due settimane ancora per coronare un sogno.



Invece ieri poco prima delle 23, Remco Evenepoel ha annunciato il ritiro dal Giro d’Italia causa positività al Covid. Ieri era toccato anche al colombiano della Ef, Rigoberto Uran, sabato a Filippo Ganna della Quick Step.

Così ha scritto l’ex maglia rosa: «Con il cuore spezzato annuncio che lascerò il Giro perché ho il Covid. L’ho scoperto dopo aver fatto un test di routine dopo la tappa. La mia esperienza qui è stata davvero speciale e non vedevo l’ora di gareggiare nelle altre due settimane. Non portò mai ringraziare la squadra e lo staff che si sono sacrificati per la mia preparazione. Sono molto orgoglioso di lasciare con due vittorie di tappa».

L’ultima, dopo la crono inaugurale, ieri nella crono di Cesena. Soffertissima, perché sotto la pioggia a catinelle Evenepoel si era ripreso la maglia rosa prestata a Lago Laceno al norvegese Andreas Leknessund (Dsm), ma aveva domato il rivale Geraint Thomas (Ineos) dopo 35 chilometri solo per 9 centesimi. Un battito di ciglia. Terzo un altro Ineos, il vincitore del Giro 2020 Tao Geoghegan Hart.

Evenepoel aveva riconquistato la maglia rosa dopo la crono di Cesena

Evenepoel ora si trovava nella morsa dei due corridori britannici, rispettivamente dietro in classifica di 45” e 50” secondi. Avrebbe dovuto guardarsi da quei due e da una squadra fortissima capace di mettere nelle prime 14 posizioni di classifica, anche un terzetto di corridori come Pavel Sivakov, Thymen Arensman e Laurens De Plus. E Primoz Roglic? Lo sloveno della Jumbo aveva iniziato male la prova di Cesena, ma aveva limitato bene i danni a 15 secondi. E il ritardo sulla maglia rosa era ora di 47”. Evenepoel aveva tenuto a distanza in classifica anche altri due protagonisti attesi alla vigilia come Joao Almeida (Uae), a 1’07”, e pure Alexander Vlasov (Bora) a 1’48”. E al gran ballo per la classifica generale c’è anche un italiano. Defilato, ma c’è: Damiano Caruso (Bahrain Victorious) che ha 2’13” di ritardo. È lì a giocarsela.

Geraint Thomas è la nuova maglia rosa dopo il ritiro di Evenepoel

Poi la svolta, lo choc, in serata, dopo che il fuoriclasse belga dopo la premiazione aveva posato per le foto di rito con i genitori, in particolare la mamma cui aveva donato il bouquet di fiori per la festa a lei dedicata, e la moglie Oumaima che l’ha seguito in tutta la sua avventura sulle strade d’Italia.

Il comunicato della Soudal Quick Step ha chiuso il cerchio. Il dominatore della Liegi Bastogne Liegi è costretto a lasciare il Giro. Il Covid, dunque, fa più danni in un sol colpo di quanti ne aveva fatti tre edizioni fa nella tribolata edizione d’ottobre post lockdown. E temiamo visto l’andazzo non finirà qui.

Se ne va uno dei favoriti, la corsa che martedì ripartirà da Scandiano, dopo il giorno di riposo in Emilia, sarà completamente stravolta. Thomas è in maglia rosa, con 2” di vantaggio su Roglic e 5” sul compagno Tao. Ineos , dunque, faro della corsa e Roglic, Almeida o anche Vlasov con una squadra forte come la Bora, che proveranno a far saltare il banco. Peccato: Remco non meritava certo un’uscita di scena così dopo due vittorie di tappa e tanta classe messa sui pedali.