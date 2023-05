Evenepoel da 8, la coppia Ineos quasi. E grazie Caruso

8 EVENEPOEL

Due crono vinte, qualche errore d’inesperienza, ma una dote: ammette gli errori. «Ho sbagliato a distrarmi a Sorrento e sono caduto, ho sbagliato tipo di bici e reazione dopo l’attacco a Fossombrone». Chapeau.

7 THOMAS

Ha quasi 37 anni, ma è corridore di classe con un conto aperto al Giro. È in gran forma è ha una squadra forte. Ha vinto il Tour, cinque anni fa, ma l’ha vinto: garanzia di tenuta.

7,5 GEOGHEGAN HART

Ci sbilanciamo: stesso voto della rosa. È in forma, corre a riflettori spenti, è più forte in salita che a crono, ma a crono è andato forte. Ha la squadra migliore e il Giro l’ha già vinto, crescendo nell’ultima settimana.

Tao Geoghegan Hart in azione

7 ROGLIC

Al primo intermedio perdeva mezzo minuto da Remco, dimezzato alla fine. E se la gamba in salita sarà quella di sabato, dalla fine della settimana di salite ne arriveranno e anche tante.

6,5 ALMEIDA

Il portoghese esce alla distanza, solitamente vola a cronometro e si difende in salita. Non ha volato contro le lancette. Ma se fosse migliorato in salita?

6,5 VLASOV

Il russo ha una Bora forte per attaccare, anche da lontano, in fondo nelle crono doveva difendersi e l’ha fatto bene.

Damiano Caruso è il primo degli italiani in classifica

8 CARUSO

Il voto è smaccatamente di parte perché dà vita e speranza al ciclismo italiano di piazzare una bandierina nella top five del Giro.

7 LEKNESSUND

Non si è limitato a scartare il regalo di Lago Laceno, ma l’ha onorato fino a ieri. Bravo davvero il norvegese.