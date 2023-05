L’ammissione di Bystrom: “Ho il virus, ma corro lo stesso”

SCANDIANO. Il segreto di Pulcinella l’ha rivelato lunedì nel giorno di riposo ai media scandinavi il norvegese 31enne della Intermarchè Sven Erik Bystrom: sono positivo, ma asintomatico, il mio Giro continua. E allora, se l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la fine della pandemia e l’Unione ciclistica internazionale ha tolto l’obbligo di tamponi perché Evenepoel se n’è andato dal Giro? Semplice, per precauzione.

Il direttore del Giro d'Italia, Mauro Vegni

Una precauzione che ha fatto discutere, ma non ha sorpreso il direttore del Giro d’Italia, Mauro Vegni: «Qualcuno può decidere di fermare il corridore per motivi di salute, qualcuno di farlo continuare. Non possiamo mettere la mano sul fuoco sul fatto che ci siano stati altri casi e non sono stati dichiarati», ha detto sull’uscita di scena di Evenepoel causa Covid, ammettendo come in carovana l’attenzione si sia abbassata troppo presto.

È invece indispettito Vegni per non essere stato informato tempestivamente dai belgi del problema della maglia rosa gestito in 4 ore con all’interno più d’un dubbio. Così, dopo il sesto ritiro causa virus ieri al Giro c’è stata una prima mini-stretta in carovana per proteggere i corridori. Servirà la mascherina per accedere alle aree in cui si entra in contatto con i corridori. I team, intanto, agiscono così: tamponi immediati a chi accusa qualche sintomo. Emilio Magni, medico dell’Astana aggiunge: «La salute degli atleti prima di tutto, ma tamponi solo in caso di sintomi».