De Marchi, altra prova super: è terzo a Viareggio

VIAREGGIO. Terzo posto a Viareggio, dopo una tappa coraggiosa e corsa sempre in fuga in una giornata da tregenda, il bujese Alessandro De Marchi non riesce a rompere il sortilegio con la tappa del Giro d’Italia, ma scappa per 170 km e perde in volata dai due compagni di avventura come Magnus Cort Nielsen (Ef) e Derek Gee (Israel). Ci riproverà, perché, dopo essere stato raggiunto dal gruppo a Napoli a 350 metri dall’arrivo, non è tipo da scoraggiarsi.

L’altro friulano Jonathan Milan? E’ in grandissima condizione giungendo settimo dopo una tappa corsa all’attacco e in quelle condizioni estreme. Il 22enne della Bahrain Victorious ha conservato la maglia ciclamino, prendendo punti ai traguardi volanti con l’unico neo dell’errore nella volata del gruppo lanciata troppo e venendo infilzato dal futuro compagno di squadra Mads Pedersen (Trek) che accorcia le distanze nella classifica della maglia ciclamino.

De Marchi in azione

Si parte da Scandiano. Tira aria d’alluvione non di Giro d’Italia. I corridori sono sul piede di guerra. Chiedono di accorciare la tappa, perché subito che la lunghissima salita del Passo delle Radici da scalare, oltre 30 km che porterà il gruppo a valicare l’Appennino a quota 1.527, ma fanno paura le temperature non lontane dallo zero in quota e la discesa veloce ma allagata. Trattiva con la direzione del Giro, Adam Hansen, ex stakanovista in gruppo e presidente mondiali dei corridori, guida la trattativa. Richiesta respinta. Il direttore del Giro dice: <Intanto si va, poi vedremo”. I corridori sono come i gatti, hanno sette vite. E quando parte la corsa dimenticano freddo e pioggia.

Via la fuga, ci sono volti noti della specialità come Davide Bais (Eolo) vincitore sul Gran Sasso e maglia azzurro della montagna, Alessandro De Marchi (Team Jayco AlUla), Derek Gee (Israel) e Magnus Cort Nielsen (EF). Bais prende i punti in vetta e si defila, gli altri continuano. Dietro il freddo e la pioggia fanno selezione. Corridori che si fermano a cambiarsi, corridori che si fermano proprio come Alexander Vlasov (Baora), uno da podio, che va a casa. Corridori che provano il colpo da maestro come Damiano Caruso che, spalleggiato dai compagni Andrea Pasqualon e la maglia ciclamino Jonathan Milan, in discesa prova ad avvantaggiarsi per avvicinare in classifica la maglia rosa al debutto Geraint Thomas. Sveglio il gallese perché sulle loro piste mette Pavel Sivakov, tra i primi 15 in classifica.

Non riesce il golpe, ma il gruppo dei migliori è ridotto a una cinquantina di atleti. C’è battaglia. Col brivido quando in coda al gruppo, per aiutare un corridore caduto, un direttore sportivo centra in pieno il sopraggiungente Alberto Bettiol (Ef). Finisce bene il tutto, ma rende l’idea di cosa sia il ciclismo in giornate così. Non si arrendono i corridori, anche se da giorni piove e fa freddo, e il virus anche ieri ha mandato a casa una dozzina di corridori, anche Domenico Pozzovivo (Israel). E col medico della Saudal Quick step, inche ha tuonato contro l’organizzazione per non aver protetto a sufficienza Evenepoel con una tempistica a dir poco sospetta.

I tre intanto marciano che è un piacere. Sono corridori forti, la pioggia battente non li frena. A 40 km dalla fine hanno ancora due minuti di vantaggio. A 30 poco meno. Tutti gli uomini di classifica sono con Thomas, tranne l’australiano Jay Vine (Uae) tagliato fuori nella discesa come tanti velocisti. Si avvicina Viareggio ed anche il gruppo tirato dall’Astana di un redivivo Mark Cavendish ai tre fuggitivi. La volata torna probabile.

Ma davanti ci sono quelli che in gergo si chiamano “cagnacci”, atleti forti, abituati a faticare. Esperti. E meritevoli di giocarsi la vittoria dopo una tappa da tregenda. Tra i tre c’è De Marchi, ripreso a Napoli a 350 metri dall’arrivo eppure lì a provarci. No, niente volata, i tre cagnacci si giocano la vittoria di tappa. Che tutti meriterebbero. Ma vince uno solo. Che è Magnus Cort Nielsen che batte Gee e De Marchi.

Che ci ha provato a 300 metri dalla fine ma è arrivato stremato.

Peccato, la tappa al Giro d’Italia gli sfugge ancora, ma prima o poi correndo con questo coraggio arriverà.