De Marchi più stanco che deluso e subito combattivo: “Certo che ci riproverò”

VIAREGGIO. Da buon friulano non si abbatte più di tanto dopo un altro piazzamento in una tappa del Giro Alessandro De Marchi.

deluso?

“No quando si dà il massimo la delusione passa subito. Era una tappa che mi piaceva, forse il finale era troppo pianeggiante, ma ero riuscito a mettere vicino tutte le cose».

La compagnia poi era ideale...

«Esatto. Li conoscevo bene, erano perfetti anche se troppo veloci in volata per i miei gusti».

Lo sprint?

«L’unico modo che avevo era sorprenderli, ci ho provato. Forse avrei dovuto rifarmi sotto più lentamente, ma...».

E ora?

«Faceva freddissimo in discesa, intanto devo riprendermi. Ma ovviamente ci riproverò: siamo solo alla 10ª tappa».

A Bergamo arriveranno i tifosi da Buja per te e Milan...

«Un Giro così quando ricapita a Buja?».

E il Covid in gruppo?

«Con un Giro così bagnato in passato i raffreddori ci sono sempre stati. Il nome del virus era diverso, ma la sostanza no. Pensiamo a correre».