Denz a Rivoli aspettando le montagne

RIVOLI. Ripioverà. Farà sempre freddo, perché nemmeno al Giro d’ottobre 2000, quello a cavallo dei due lockdown, in carovana faceva così freddo.

E arriveranno le salite, meteo permettendo. Perché già il Passo del Gran San Bernardo, Cima Coppi, è stato accorciato causa neve e i corridori venerdì percorreranno il traforo per piombare in Svizzera, ma, salvo colpi di scena, si farà la seconda salita di giornata, il Col de la Croix-de-Coeur, quota 2.174 metri, che i corridori valicheranno dopo 15 km a 59 chilometri dal traguardo.

Le precipitazioni di questi giorni hanno reso pericolosa la discesa, giovedì gli organizzatori hanno fatto un ulteriore sopralluogo: disco verde. Si partirà per scalarla quella montagna, con il quasi 9 per cento di pendenza media, fino a questo momento la salita più dura di questa edizione del Giro. In vista il primo confronto tra i big? E poi l’arrivo a Crans Montana, 13 chilometri di ascesa alla fine. Salita discreta, non durissima.

Thomas e Roglic: primo duello oggi?

Eccolo qui servito il primo tappone di montagna. I big ieri l’avevano già nella testa e hanno lasciato fare alla fuga da lontano senza sprecare energie. Anzi, la Jumbo Visma di Primoz Roglic ha pure mandato due corridori nella fuga di trenta corridori andata via dopo una manciata di chilometri dalla partenza di Bra, letteralmente invasa dal pubblico, tanto per prendersi il record finora di questa corsa rosa.

Insomma, Roglic, coinvolto nella caduta che è costata il ritiro a Tao Geoghegan Hart (Ineos) sta bene.

E il leader Geraint Thomas pure? «È andata bene - ha detto – la maglia rosa i ragazzi hanno fatto benissimo, nonostante una partenza convulsa. A Crans Montana c’è il primo tappone alpino con salite toste fino a quella dell’arrivo. Siamo pronti».

Così come sveglio ieri, poco dopo il via, è stato Mads Petersen (Trek) ad intrufolarsi nel folto manipolo di attaccanti e a rosicchiare 12 punti al rivale per la maglia ciclamino Jonathan Milan (classifica: 168 a 140 per il friulano).

Poi tra i trenta quattro hanno fatto un capolavoro. Innocua rotonda nella piana attorno a Torino prima della salita finale del Colle Braida. Toms Skujiņš (Trek), Sebastian Berwick (Israel), Nico Denz (Bora) e Alessandro Tonelli (Bardiani) allungano, quasi senza volere, dietro dormono, su tutti Alberto Bettiol (Ef) uno che era partito per vincere, Tonelli che si stacca in salita, e il 29enne tedesco Denz, che vince la volata a tre a Rivoli sul rettilineo più lungo d’Europa. Pensate: 11,7 km, fu fatto costruire a inizio ’700 da Vittorio Amedeo II di Savoia per unire idealmente il castello di Rivoli alla Basilica di Superga. Undici km piattissimi. Tutto il contrario della tappa svizzera.