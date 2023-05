Doris: “Investire nel ciclismo? Ecco perchè conviene”

RIVOLI. Banca Mediolanum, totale delle masse gestite e amministrate pari a oltre 100 miliardi nel primo trimestre 2023, da ventun anni è lo sponsor della maglia azzurra del Giro d’Italia, quella del miglior scalatore.

Una mosca bianca per continuità. Mancano sponsor italiani nel ciclismo italiano oltre che corridori italiani. Perché? Parola a Massimo Doris numero uno di Mediolanum.

«Non lo so, è un gran peccato, a noi hanno proposto varie volte di entrare in una grande squadra, ma non lo facciamo perché abbiamo filiali in Italia e in Spagna e il ciclismo è mondiale».

Moser, storico testimonial della Mediolanum, tira il gruppo

E gli altri?

«Beh, ognuno spende i soldi come vuole. Però mettere un marchio su una maglia o sugli striscioni a noi non basta. Vogliamo coinvolgere il cliente e fidelizzarlo attraverso il ciclismo. Per questo la nostra partnership con il Giro ha un grande successo. Siamo partiti con Moser come testimonial e poche pedalate, ora creiamo eventi in tutto il percorso con un successo che ampiamente giustifica l’investimento».

Insomma, entrare nel ciclismo rende.

«Sì e gratifica il cliente perché può vivere all’interno di una manifestazione di livello mondiale che ha un fascino immutabile».

Papà Ennio era Coppiano e dalla sua Tombolo andava a seguire i tapponi. Lei?

«Pantani, scaldava i cuori, entusiasmava la gente. Poi, per carità, Bugno e Nibali hanno fatto grandi cose».

Insomma, niente squadra World Tour targata Mediolanum?

«No, questa è la nostra squadra. Ex campioni che fanno divertire la gente. Anche se super Pogacar e i corridori della nuova generazione mi piacciono da morire perché sono un buon pedalatore anch’io. Sperando che, tra questi, spunti anche un italiano».