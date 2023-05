Pioggia, accorciato il tappone svizzero: due salite e solo 75 km

LE CHABLE. Si chiama extreme weather protocol ed e’ l’accordo tra corridori, organizzatori e Uci che consente di rivedere il tracciato di una corsa in caso di maltempo. Per le avverse condizioni meteo specie sul versante italiano quindi il tappone svizzero del Giro d’Italia è stato accorciato a soli 75 km.

In pratica si correrà tutto in territorio svizzero saltando la partenza a Borgofranco di Ivrea e la lunga salita del Gran San Bernardo, peraltro già accorciata per pericolo slavine con il passaggio nel tunnel del Gran San Bernardo anziché in vetta.

Ler Chable, ecco da dove partirà la nuova tappa: a 75 km dall'arrivo

Ci saranno due salite, la prima impegnativa, intervallate da una lunga discesa. E il tempo qui in Svizzera pare più’ clemente.

Si parte da Le Chable ai piedi della Croix de Couer , impegnativa salita di 15 km che porterà i ciclisti ai 2174 metri di quota. Poi discesa e la salita finale verso i 1.456 metri di Crans Montana.

Insomma 75 km con squarci di sereno, e concentrato di emozioni in tre ore di corsa. Una cosa e’ certa il maltempo è’ riuscito a rovinare anche il primo tappone alpino di questo Giro.

E di una tappa accorciata così in un grande giro e c’è’ un precedente che sorride all’Italia: Tour de France 2019, la penultima tappa fu accorciata causa maltempo, dopo la frana nella discesa dell’Iseran che costrinse a fermare la tappa del giorno prima con Bernal in giallo “sul campo”, e Vincenzo Nibali vinse la sua ultima tappa al Tour della carriera con un assolo sulla salita di Val Thorens.